Mỹ phạt Bank of America hơn 1,2 tỷ USD vì giao dịch đáng ngờ

Ngân hàng Bank of America (BofA), ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ. Ảnh: Keystone

Theo Bộ Tài chính Mỹ ngày 13-10, hơn 1 tỷ USD trong số giao dịch của BofA không được báo cáo đúng hạn liên quan đến các rủi ro về an ninh quốc gia, gian lận và rửa tiền thông qua thương mại. Một phần hoạt động đáng ngờ có mối liên hệ đáng kể với khu vực biên giới Tây Nam nước Mỹ.

Mạng lưới Thực thi các quy định về tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ phạt 1,2 tỷ USD đối với BofA. Đây là khoản phạt lớn thứ ba trong lịch sử Bộ Tài chính Mỹ. Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát tiền tệ (OCC) áp dụng khoản phạt dân sự 750 triệu USD đối với ngân hàng này. Khoản tiền của OCC đã được tính vào mức phạt 1,2 tỷ USD của FinCEN, đồng thời là khoản phạt lớn nhất trong lịch sử OCC.

Ngoài ra, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố thỏa thuận dàn xếp riêng trị giá 11,6 triệu USD liên quan đến các vi phạm lệnh trừng phạt bị cáo buộc, trong đó có các chương trình trừng phạt liên quan đến Iran, Nga, hoạt động buôn bán ma túy và khủng bố quốc tế.

Theo CNBC, BofA thừa nhận cố ý vi phạm Đạo luật Bảo mật ngân hàng khi không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về chống rửa tiền, thiếu thẩm định tài khoản đại lý của các tổ chức tài chính nước ngoài và không báo cáo về hoạt động đáng ngờ .