Mỹ phản hồi cáo buộc Kiev không được báo trước về tên lửa Nga

Các lực lượng ứng phó khẩn cấp xử lý một đám cháy bắt nguồn từ cuộc tấn công của Nga tại khu vực tây bắc tỉnh Zhytomyr vào ngày 19/10/2026. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước/Telegram)

Phát biểu với báo giới tại Samarkand, Uzbekistan, ông Rubio được nhà báo Alex Raufoglu của đài Radio Free Europe/Radio Liberty đề nghị bình luận về tuyên bố của phía Ukraine rằng nước này không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác về các vụ phóng tên lửa của Nga.

“Tôi không rõ. Ý tôi là, chuyện đó xảy ra ở đâu vào đêm qua? Tôi không biết chính xác”, ông Rubio trả lời.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết vài đêm trước đó đã xảy ra một sự cố phần mềm liên quan đến hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine. Theo ông, Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) đã tham gia xem xét vấn đề và báo cáo kết quả, song ông không thể bình luận về những gì xảy ra trong đêm 19/10.

Trong cuộc tấn công nhằm vào Kiev đêm 19/10, ít nhất một người thiệt mạng và 8 người bị thương khi các tên lửa Nga liên tiếp đánh vào thủ đô Ukraine. Những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận ngay trước 23 giờ, sau đó là các đợt tấn công vào khoảng 3 giờ và 7 giờ sáng hôm sau theo giờ địa phương.

Trên mạng xã hội X ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác, trong đó có Mỹ, trước cuộc tấn công. Ông nói Nga đã phóng 16 tên lửa đạn đạo, với Kiev và khu vực lân cận là những mục tiêu chính.

Cùng ngày, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết trên truyền hình quốc gia rằng Kiev không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác về đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên vào khoảng 23 giờ, nhưng đã nhận được thông tin về đợt tấn công thứ hai vào khoảng 3 giờ sáng. Theo ông, tình trạng tương tự từng xảy ra trong những cuộc tấn công trước đó, trong đó có vụ việc đêm 14/10.

Tuy nhiên, các cảnh báo phòng không vẫn được phát đi trước những đợt tấn công trong đêm 19/10, dù thời gian cảnh báo ngắn hơn bình thường. Theo các phóng viên của tờ Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, những tiếng nổ đầu tiên xuất hiện gần như đồng thời với tiếng còi báo động phòng không.

Mỹ cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine nhằm hỗ trợ quân đội nước này phát hiện và theo dõi các vụ phóng tên lửa cũng như những mối đe dọa trên không từ phía Nga. Một quan chức cấp cao Ukraine nói với Kyiv Independentrằng đợt tấn công đầu tiên trong đêm 19/10 diễn ra theo kịch bản tương tự những lần trước, khi cảnh báo về nguy cơ tên lửa đạn đạo chỉ xuất hiện sau khi cuộc tấn công đã bắt đầu. Quan chức này bày tỏ nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Các tên lửa đạn đạo của Nga có tốc độ cao, khiến việc phát hiện và đưa ra cảnh báo kịp thời trở nên khó khăn. Trước đây, các quan chức Ukraine từng cho biết quá trình giám sát các địa điểm phóng tên lửa qua vệ tinh có thể bị chậm trễ do truyền dữ liệu. Điều kiện thời tiết bất lợi cũng có thể ảnh hưởng đến Hệ thống Hồng ngoại dựa trên không gian (SBIRS) mà quân đội Mỹ sử dụng để theo dõi các vụ phóng tên lửa.

Tuy nhiên, quan chức cấp cao Ukraine nói trên cho rằng những lời giải thích này khó có thể phản ánh đầy đủ nguyên nhân của sự việc. Người này bày tỏ nghi vấn khi lý do thời tiết xấu được đưa ra nhiều lần liên tiếp, đồng thời cho rằng việc không nhận được tín hiệu qua các kênh thông tin là điều đáng chú ý.

Cuộc tấn công đêm 19/10 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Zelensky thông báo Mỹ đã nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về các vụ phóng tên lửa của Nga.

Trước đó, ngày 12/10, Kiev cũng hứng chịu một đợt tấn công bằng 5 tên lửa S-400 của Nga. Theo Kyiv Independent, còi báo động phòng không và cảnh báo trên điện thoại di động khi đó chỉ được phát đi sau khi cuộc tấn công đã xảy ra.

Các nguồn tin trao đổi với tờ báo này cho biết vụ việc ngày 12/10 diễn ra sau khi Mỹ đe dọa ngừng cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine nếu Kiev không chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.