Từ mỹ phẩm thuần thiên nhiên khai thác nguyên liệu bản địa, những sản phẩm bình dân quen thuộc trong phòng tắm của nhiều gia đình đến các dòng chăm sóc da chú trọng hoạt chất và công nghệ, thị trường mỹ phẩm Việt ngày càng có nhiều lựa chọn. Mỗi thương hiệu hướng đến một nhóm khách hàng riêng, nhưng cùng cho thấy nỗ lực đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong nước.

Khai thác bản địa, bắt nhịp xu hướng làm đẹp xanh

Khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc thành phần, tính an toàn và tác động đến môi trường, mỹ phẩm thiên nhiên trở thành hướng đi được nhiều thương hiệu Việt lựa chọn. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng công dụng, các hãng còn kể câu chuyện về nguyên liệu bản địa, lối sống xanh và trách nhiệm với cộng đồng.

Cocoon

Thành lập từ năm 2013, Cocoon là một trong những thương hiệu mỹ phẩm Việt nổi bật theo đuổi hướng đi này. Hãng đưa những nguyên liệu quen thuộc như bí đao, cà phê Đắk Lắk, nghệ Hưng Yên, sen Hậu Giang, bưởi và dừa vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc.

Điểm nhận diện của Cocoon nằm ở định hướng thuần chay, không sử dụng thành phần có nguồn gốc động vật và cam kết không thử nghiệm trên động vật. Theo website chính thức, sản phẩm được nghiên cứu, kiểm tra về vi sinh, độ pH, độ ổn định và khả năng gây kích ứng trước khi đưa ra thị trường.

Không chỉ phát triển thị trường trong nước, Cocoon còn từng bước mở rộng ra nước ngoài. Tháng 3/2026, thương hiệu công bố hiện diện tại 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với một thương hiệu mỹ phẩm nội địa lựa chọn nguyên liệu Việt làm một phần bản sắc cạnh tranh.

Cocoon đưa những nguyên liệu quen thuộc vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc

Cỏ Mềm

Cùng khai thác lợi thế nguyên liệu tự nhiên, Cỏ Mềm được thành lập năm 2015 bởi đội ngũ dược sĩ giàu chuyên môn.

Thương hiệu phát triển các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể, trong đó chú trọng khai thác nguyên - dược liệu Việt Nam như sâm Lai Châu, gạo, rau má, bồ kết, vỏ bưởi, trầu không, dâu tằm... Một trong những dấu ấn đáng chú ý của thương hiệu là đầu tư vùng trồng sâm Lai Châu tại Sìn Hồ, với diện tích hơn 10ha và khoảng 450.000 cây.

Ở khâu sản xuất, Cỏ Mềm xây dựng nhà máy trên khu đất rộng 9.000m², đạt tiêu chuẩn cGMP-ASEAN. Sản phẩm trải qua 4 bước kiểm soát chất lượng, từ nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm đến theo dõi sau khi xuất xưởng.

Cỏ Cây Hoa Lá

Mỹ phẩm Cỏ Cây Hoa Lá ra đời năm 2017. Hãng chuyên khai thác các nguyên liệu bản địa như gừng, nghệ, trà xanh, đậu đỏ trong sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể.

Không dừng ở câu chuyện thành phần, Cỏ Cây Hoa Lá còn theo đuổi định hướng sống xanh thông qua bao bì có thể tái chế, túi refill và các hoạt động giảm thiểu rác thải. Sản phẩm hiện được giới thiệu tại một số hệ thống phân phối như Pharmacity, AEON Mall và trên nền tảng Amazon tại Mỹ.

Cỏ Cây Hoa Lá theo đuổi định hướng sống xanh thông qua thành phần, bao bì sản phẩm và các hoạt động giảm thiểu rác thải

Lấy giá tốt và sự tiện dụng làm lợi thế

Ở phân khúc phổ thông, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt chọn cách tiếp cận gần gũi hơn: tập trung vào nhu cầu chăm sóc cá nhân hằng ngày, mức giá dễ tiếp cận và hệ thống phân phối rộng. Không cần xây dựng hình ảnh quá cầu kỳ, những sản phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ vẫn có chỗ đứng nhờ tính tiện dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thiết thực.

Thorakao

Thorakao thành lập từ năm 1960, là một thương hiệu mỹ phẩm lâu đời, được nhiều người Việt tin dùng.

Thorakao hiện sở hữu hơn 60 sản phẩm và nhà máy sản xuất có diện tích khoảng 50.000m². Nhiều sản phẩm quen thuộc như kem nghệ, kem sâm có giá khoảng 45.000 - 47.000 đồng, sữa rửa mặt khoảng 79.000 - 84.000 đồng. Nhờ đó, thương hiệu hướng đến nhu cầu chăm sóc sắc đẹp hằng ngày mà không đòi hỏi người tiêu dùng chi tiêu quá nhiều.

Bao bì của Thorakao khá giản dị, giữ phong cách quen thuộc qua nhiều năm. Hãng phát triển các kênh bán hàng tại siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm và thương mại điện tử. Trong khi đó, hoạt động quảng bá chủ yếu dựa vào trải nghiệm và sự giới thiệu của khách hàng thay vì những chiến dịch truyền thông quy mô lớn.

Thorakao là một thương hiệu mỹ phẩm Việt lâu đời

Sao Thái Dương

Trong phân khúc mỹ phẩm phổ thông, Sao Thái Dương là một trong những thương hiệu Việt có cách tiếp cận khá gần gũi với người tiêu dùng.

Thành lập năm 2000, thương hiệu phát triển danh mục sản phẩm từ chăm sóc tóc đến chăm sóc da và cơ thể. Ở danh mục chăm sóc da, Sao Thái Dương có kem nghệ, sữa rửa mặt nghệ, sữa tắm, kem dưỡng và các dòng serum dưỡng da thuộc nhãn hiệu Valentine, Tây Thi. Mức giá cũng trải dài chỉ từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng.

Chính cách xây dựng nhiều dòng sản phẩm, mức giá và quy cách khác nhau giúp Sao Thái Dương tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng Việt, thay vì chỉ tập trung vào một phân khúc làm đẹp nhất định.

Dược phẩm Hoa Linh

Dù có ít sản phẩm thuộc danh mục mỹ phẩm, Dược phẩm Hoa Linh cũng được nhiều người Việt biết đến và lựa chọn.

Một số sản phẩm nổi tiếng của Dược phẩm Hoa Linh bao gồm: sữa tắm dược liệu Nguyên Xuân, sữa tắm Ngọc Thảo và sữa tắm gội thảo dược Ong Bi dành cho trẻ em. Các sản phẩm tập trung vào những nhu cầu thiết yếu như làm sạch, chăm sóc và bảo vệ làn da, với thành phần thảo dược là một trong những điểm nhận diện của thương hiệu.

Mức giá ở ngưỡng phổ thông cùng các dòng sản phẩm dành cho nhiều đối tượng trong gia đình giúp Hoa Linh tiếp cận rộng rãi nhóm khách hàng. Thay vì định vị ở phân khúc làm đẹp cao cấp, doanh nghiệp lựa chọn phát triển những sản phẩm gần gũi, phục vụ thói quen chăm sóc cơ thể hằng ngày của người Việt.

Hoa Linh lựa chọn phát triển những sản phẩm gần gũi, phục vụ thói quen chăm sóc cơ thể hằng ngày của người Việt

Đầu tư công thức, hướng đến chăm sóc da chuyên sâu

Khác với hai cách khai thác trên, một số thương hiệu Việt đang nỗ lực xây dựng hình ảnh chuyên sâu hơn, hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng đầu tư cho việc chăm sóc da. Họ quan tâm nhiều đến bảng thành phần, nồng độ hoạt chất, công thức, hiệu quả sử dụng và nền tảng nghiên cứu phía sau sản phẩm.

MiungLab

MiungLab ra mắt năm 2018, định hướng phát triển mỹ phẩm Việt ở phân khúc cao cấp, chú trọng chất lượng và hiệu quả chăm sóc da. Theo giới thiệu của hãng, các sản phẩm tại đây được nghiên cứu với sự kết hợp giữa hoạt chất ứng dụng công nghệ hiện đại và thành phần có nguồn gốc tự nhiên.

MiungLab có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia Việt Nam - Hàn Quốc trong quá trình phát triển công thức, lựa chọn nguyên liệu và hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh thành phần, thương hiệu cũng chú trọng kết cấu, khả năng sử dụng và quy trình kiểm soát chất lượng, hướng đến những sản phẩm chăm sóc da có tính chuyên biệt hơn.

Với định hướng này, MiungLab tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc da chuyên sâu, sẵn sàng đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm có công thức và thành phần được nghiên cứu bài bản. Đây cũng là cách thương hiệu góp phần mở rộng lựa chọn mỹ phẩm nội địa, thay vì để người tiêu dùng mặc định phải tìm đến các thương hiệu ngoại.

MiungLab định hướng phát triển mỹ phẩm Việt ở phân khúc cao cấp, chú trọng chất lượng và hiệu quả chăm sóc da

Geneworld

Khác với MiungLab, thương hiệu mỹ phẩm Geneworld phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học vào sản phẩm chăm sóc da.

Thành lập năm 2009 bởi các nhà khoa học Việt Nam và Australia, thương hiệu xây dựng hệ sinh thái gồm phòng nghiên cứu, nhà máy sản xuất và nông trại nguyên liệu. Theo thông tin công bố, nhà máy của Geneworld tại Khu Công nghệ cao TP.HCM đạt các chứng nhận như GMP-ASEAN và ISO 13485:2016; doanh nghiệp cũng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tế bào gốc, nano và sản xuất mỹ phẩm sinh học.

Đáng chú ý, sản phẩm của hãng còn hướng đến kênh spa, clinic và các cơ sở chăm sóc da chuyên nghiệp, thay vì chỉ tập trung vào bán lẻ đại trà.

MD Care

Dù chỉ mới trình làng từ năm 2023, MD Care đã nhanh chóng dành được một vị trí nhất định trong thị trường mỹ phẩm Việt. Thương hiệu chọn cách tiếp cận gần với dược mỹ phẩm, nhấn mạnh nền tảng khoa học và công thức hoạt chất.

Trên website, MD Care giới thiệu các sản phẩm sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc châu Âu, tập trung vào những nhu cầu như làm sáng da, phục hồi, chống lão hóa và chăm sóc chuyên sâu. Một số sản phẩm được niêm yết ở mức khoảng 390.000 - 790.000 đồng, cho thấy hãng hướng đến nhóm người dùng sẵn sàng chi trả cao hơn cho các giải pháp chăm sóc da có định hướng cụ thể.

MD Care tiếp cận gần với dược mỹ phẩm, nhấn mạnh nền tảng khoa học và công thức hoạt chất

Dễ thấy, từ nguyên liệu nông sản, sản phẩm bình dân đến dòng mỹ phẩm ứng dụng công nghệ chuyên sâu, các thương hiệu nội địa đang từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường Việt. Mỗi hướng đi mang một lợi thế riêng nhưng điểm chung là nỗ lực hiểu người tiêu dùng và tìm kiếm chỗ đứng bằng chính năng lực của mình.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, lợi thế nguyên liệu hay câu chuyện thương hiệu có thể tạo sự chú ý ban đầu nhưng chất lượng sản phẩm, tính minh bạch về thành phần và hiệu quả sử dụng mới là yếu tố quyết định niềm tin lâu dài. Khi đáp ứng được những tiêu chí ấy, mỹ phẩm Việt không chỉ có cơ hội giữ chân người tiêu dùng trong nước mà còn có thể từng bước khẳng định giá trị trên thị trường rộng lớn hơn.