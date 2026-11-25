Mỹ phẩm Trung Quốc nay hướng đến phân khúc cao cấp và mở rộng hiện diện tại Mỹ, châu Âu. Ảnh minh họa: @flowerknows_global.

Tháng 5, Proya Cosmetics, một trong những tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Trung Quốc, chi 351 triệu NDT (khoảng 52,6 triệu USD) để nâng tỷ lệ sở hữu thương hiệu Flower Knows lên 51%.

Ra mắt năm 2016, thương hiệu này được biết đến với các dòng son, phấn má và bảng mắt mang phong cách cổ tích, nổi bật nhờ bao bì cầu kỳ, nhiều chi tiết trang trí. Hãng mỹ phẩm nhanh chóng thu hút giới trẻ Trung Quốc thông qua mạng xã hội, livestream và các nền tảng thương mại điện tử.

Trong khi đó, tập đoàn khởi đầu năm 2003 với các sản phẩm chăm sóc da có mức giá bình dân, sau đó mở rộng sang nhiều thương hiệu mỹ phẩm khác. Năm 2024, doanh thu của tập đoàn vượt 10 tỷ NDT. Công ty đặt tham vọng lọt vào nhóm 10 doanh nghiệp mỹ phẩm lớn nhất thế giới vào năm 2035, với doanh thu hàng năm đạt 50 tỷ NDT (7,5 tỷ USD).

Theo Vogue Business, thương vụ này cho thấy sự thay đổi của ngành mỹ phẩm nội địa Trung Quốc (C-beauty). Sau nhiều năm thu hút khách hàng bằng giá cả cạnh tranh, thiết kế bắt mắt và sức lan tỏa trên mạng xã hội, các thương hiệu đang đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống cửa hàng và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Không chỉ cạnh tranh bằng giá bình dân

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu dùng mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, doanh số bán lẻ mỹ phẩm trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 349 tỷ NDT, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thương hiệu nội địa như Proya, Florasis và Maogeping cạnh tranh trực tiếp với Chanel Beauty, La Mer hay L'Oréal. Theo Hiệp hội Công nghiệp Hương liệu, Hương thơm và Mỹ phẩm Trung Quốc, nhóm thương hiệu trong nước hiện chiếm hơn một nửa thị trường.

Một trong những động lực thúc đẩy C-beauty là "guochao", làn sóng người tiêu dùng trẻ ủng hộ sản phẩm nội địa và đề cao bản sắc văn hóa Trung Quốc.

Các thương hiệu bình dân như Joocyee bắt đầu gây chú ý với dòng son chất lượng cao. Ảnh: @joocyee_official.

Florasis, thành lập năm 2017, khai thác chất liệu văn hóa phương Đông, y học cổ truyền và kỹ thuật thủ công trong thiết kế mỹ phẩm. Flower Knows gây chú ý với bao bì lấy cảm hứng từ cổ tích, trong khi các hãng nước hoa như To Summer sử dụng nguyên liệu bản địa, kết hợp không gian bán lẻ mang dấu ấn kiến trúc truyền thống.

Tuy nhiên, khi thị trường ngày càng cạnh tranh, yếu tố văn hóa không còn đủ để thuyết phục khách hàng.

Linda Yu, Tổng giám đốc Red Ant Asia, công ty tư vấn thị trường chuyên hỗ trợ các thương hiệu quốc tế tại Trung Quốc, nhận định xu hướng ủng hộ hàng nội địa đang suy giảm. Người tiêu dùng không nhất thiết quay lại với mỹ phẩm nước ngoài, nhưng ngày càng đòi hỏi chất lượng và sự khác biệt.

Các doanh nghiệp vì vậy tăng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Judydoll gây chú ý với mascara sử dụng đầu chải kim loại, Joocyee phát triển son và phấn bắt sáng dạng thạch, còn Winona tập trung vào sản phẩm dành cho da nhạy cảm.

Ở phân khúc cao cấp, Maogeping Cosmetics, thành lập năm 2000, ghi nhận doanh thu 5,1 tỷ NDT năm 2025, tăng 30%. Thương hiệu xây dựng hàng trăm quầy mỹ phẩm tại trung tâm thương mại, kết hợp bán hàng với tư vấn và hướng dẫn trang điểm.

Theo nền tảng phân tích thị trường Moojing, doanh số trực tuyến của mỹ phẩm trang điểm, nước hoa và dụng cụ làm đẹp tăng 5,4% trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt 94,7 tỷ NDT. Ngược lại, doanh số chăm sóc da giảm 0,8%, dù vẫn là phân khúc lớn nhất.

Rời cuộc đua giảm giá, tiến ra quốc tế

Sau nhiều năm phụ thuộc vào các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như Taobao, Tmall, Douyin hay Xiaohongshu, các thương hiệu C-beauty đang mở rộng hệ thống cửa hàng vật lý, đồng thời tìm kiếm khách hàng ở nước ngoài.

Chiến lược này nhằm giảm sự phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi lớn như Ngày độc thân 11/11, xây dựng trải nghiệm mua sắm trực tiếp và tăng tỷ lệ khách hàng quay lại.

Hãng mỹ phẩm Trung tổ chức sự kiện pop-up kỷ niệm 10 năm tại New York (Mỹ). Ảnh: @flowerknows_global.

Florasis mở cửa hàng flagship đầu tiên tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2022 và cửa hàng quốc tế đầu tiên ở Tokyo (Nhật Bản) năm 2025. Sản phẩm hiện được phân phối qua các nhà bán lẻ tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Pháp, Anh và UAE.

Flower Knows cũng gia nhập chuỗi Boots tại Anh vào tháng 3, tiếp tục xuất hiện trong các cửa hàng Ulta Beauty tại Mỹ hồi tháng 9. Tháng 10, thương hiệu khai trương flagship toàn cầu đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo Fang Gongyiliu, giám đốc marketing toàn cầu Flower Knows, Mỹ hiện là thị trường quốc tế lớn nhất của hãng, dù Trung Quốc vẫn đóng góp doanh số chủ đạo. Ông cho biết người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiền, khiến doanh nghiệp chú trọng hiệu quả sản phẩm, tối ưu vận hành và xây dựng thương hiệu bền vững.

Dù vậy, khả năng duy trì sức hút bên ngoài thị trường nội địa vẫn là thách thức đối với C-beauty, đặc biệt khi các hãng phải cạnh tranh với những thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc và phương Tây đã có hệ thống phân phối rộng khắp.

Theo Cherrie Rao, cựu giám đốc marketing từng làm việc tại Bắc Kinh và Thượng Hải, sự phát triển của ngành mỹ phẩm cho thấy Trung Quốc đang dần thay đổi vị thế. Quốc gia vốn được biết đến là nơi sản xuất hàng hóa giá rẻ cho thế giới nay chú trọng nghiên cứu, sáng tạo và phát triển những sản phẩm mang dấu ấn riêng.