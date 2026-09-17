Mỹ phẩm nội địa vươn lên chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Từng do các thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và phương Tây chi phối, thị trường mỹ phẩm Trung Quốc hiện đã chứng kiến các thương hiệu nội địa chiếm gần 60% thị phần. Quy mô thị trường vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ (149 tỷ USD) trong năm 2025.

Sự phát triển của ngành mỹ phẩm cũng góp phần thúc đẩy kinh tế tại một số địa phương. Thị trấn Đài Khê, thuộc thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, là một trong những trung tâm sản xuất mỹ phẩm đáng chú ý của Trung Quốc. Từ một khu vực từng chịu tác động nghiêm trọng của hoạt động khai thác khoáng sản, địa phương này đã hình thành một cụm công nghiệp mỹ phẩm với hơn 330 doanh nghiệp liên quan.

Sự phát triển của ngành tại Đài Khê bắt đầu từ năm 2009, khi một doanh nghiệp lựa chọn địa phương này để xây dựng nhà máy nhờ nguồn nước chất lượng cao – yếu tố quan trọng đối với sản xuất mỹ phẩm – cùng hệ thống logistics thuận tiện. Những lợi thế này sau đó tiếp tục thu hút nhiều doanh nghiệp khác, góp phần hình thành một trung tâm sản xuất mỹ phẩm quy mô lớn.

Cùng với sự lớn mạnh của các thương hiệu nội địa, thị hiếu người tiêu dùng Trung Quốc cũng có những thay đổi đáng kể. Xu hướng mua sắm mỹ phẩm nước ngoài từng rất phổ biến đã giảm nhiệt sau đại dịch COVID-19, trong khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng và giá cả, tạo điều kiện cho các thương hiệu trong nước mở rộng thị phần.

Một xu hướng đáng chú ý khác là nhu cầu sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc ngoại hình của nam giới ngày càng tăng. Theo số liệu của một công ty nghiên cứu Trung Quốc, nam giới chiếm 35,74% lượng tiêu thụ mỹ phẩm tại nước này năm 2025, tăng đáng kể so với mức 29,31% năm 2022. Sự thay đổi trong quan niệm về chăm sóc ngoại hình, cùng ảnh hưởng của ngành giải trí và văn hóa đại chúng, được cho là những yếu tố góp phần thúc đẩy nhu cầu này.

Những xu hướng trên, cùng với sự phát triển của các thương hiệu mỹ phẩm nội địa, được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho thị trường mỹ phẩm Trung Quốc trong những năm tới.