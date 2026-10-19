Mỹ phẩm làm quà 20/10: Chọn gì, giá bao nhiêu, mua ở đâu?

Mỹ phẩm là một trong những lựa chọn quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhờ sự đa dạng về sản phẩm và mức giá. Tùy ngân sách, người mua có thể lựa chọn son môi, kem dưỡng tay, sản phẩm chăm sóc da hoặc bộ mỹ phẩm. Tuy nhiên, cần cân nhắc nhu cầu của người nhận và kiểm tra nguồn gốc sản phẩm trước khi mua.

Mỹ phẩm là một trong những lựa chọn quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Son môi, kem dưỡng tay: Quà tặng trong tầm giá vừa phải

Son môi có nhiều lựa chọn từ phân khúc bình dân đến cao cấp. Khi chọn son làm quà, người mua nên ưu tiên những màu sắc dễ sử dụng, đồng thời tìm hiểu sở thích và thương hiệu thường dùng của người nhận. Nếu không biết rõ màu son phù hợp, có thể cân nhắc các sản phẩm chăm sóc môi hoặc kem dưỡng tay.

Kem dưỡng tay, son dưỡng môi và các sản phẩm chăm sóc cá nhân có thể phù hợp với ngân sách thấp hơn so với những bộ mỹ phẩm cao cấp. Giá bán phụ thuộc thương hiệu, dung tích và dòng sản phẩm.

Người mua có thể tham khảo sản phẩm tại các hệ thống bán lẻ mỹ phẩm, cửa hàng chính hãng hoặc gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử. Trước khi thanh toán, nên kiểm tra giá niêm yết, dung tích, hạn sử dụng và chính sách đổi trả.

Kem dưỡng da, bộ chăm sóc cá nhân: Cần chọn theo nhu cầu

Với người thường xuyên sử dụng mỹ phẩm, kem dưỡng da hoặc bộ chăm sóc cá nhân có thể là lựa chọn thiết thực. Tuy nhiên, sản phẩm dưỡng da cần phù hợp với loại da và thói quen chăm sóc của người nhận.

Nếu chưa biết rõ loại da, người mua nên tránh tự lựa chọn sản phẩm đặc trị hoặc mỹ phẩm có thành phần dễ gây kích ứng. Thay vào đó, có thể chọn các sản phẩm chăm sóc cơ bản hoặc bộ quà tặng có thông tin thành phần rõ ràng.

Đối với bộ mỹ phẩm, cần kiểm tra từng sản phẩm bên trong, dung tích, hạn sử dụng và giá bán riêng lẻ để đánh giá mức độ phù hợp. Không nên chỉ dựa vào số lượng sản phẩm trong hộp quà hoặc mức giảm giá được quảng cáo.

Mua mỹ phẩm chính hãng ở đâu?

Người tiêu dùng có thể tham khảo ba kênh mua sắm chính:

Cửa hàng và website chính thức của thương hiệu: Phù hợp khi cần kiểm tra thông tin sản phẩm, dòng mỹ phẩm và chính sách hậu mãi.

Hệ thống bán lẻ mỹ phẩm có cửa hàng thực tế: Người mua có thể trực tiếp xem sản phẩm, hỏi nhân viên tư vấn và kiểm tra thông tin trước khi thanh toán.

Gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử: Có thể so sánh giá giữa các sản phẩm, nhưng cần kiểm tra đúng tên gian hàng, thông tin người bán và chính sách đổi trả.

Với mỹ phẩm nhập khẩu, người mua nên kiểm tra nhãn hàng hóa bằng tiếng Việt, thông tin đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và các thông tin cần thiết theo quy định. Cần thận trọng với sản phẩm có giá thấp bất thường, quảng cáo công dụng vượt quá thông tin được công bố hoặc không cung cấp được nguồn gốc rõ ràng.

Lưu ý khi chọn mỹ phẩm làm quà 20/10

Trước khi mua, nên xác định ngân sách và tìm hiểu thói quen sử dụng của người nhận. Nếu người nhận đã có thương hiệu yêu thích, việc lựa chọn sản phẩm quen thuộc thường phù hợp hơn mua một sản phẩm mới chỉ vì đang được khuyến mại.

Đối với mỹ phẩm chăm sóc da, cần ưu tiên sản phẩm có thông tin rõ ràng, còn hạn sử dụng và phù hợp nhu cầu. Người mua nên giữ hóa đơn, thông tin đơn hàng và kiểm tra điều kiện đổi trả trước khi thanh toán.