Mỹ phẩm Hàn Quốc bất ngờ tăng mạnh doanh số nhờ 'cú hích' chứng nhận Halal

Các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc đang nhận thấy một nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm có chứng nhận Halal, trong đó kem dưỡng mắt đặc biệt được ưa chuộng.

Đối với người tiêu dùng mỹ phẩm Hồi giáo có thói quen đội khăn hijab, đôi mắt thường là điểm nhấn thu hút sự chú ý, chính điều này đã góp phần biến các loại kem dưỡng mắt và sản phẩm làm đẹp đạt chuẩn Halal của Hàn Quốc thành những mặt hàng “gây sốt” đầy bất ngờ.

Nhân viên sản xuất các sản phẩm làm đẹp đạt chứng nhận Halal tại nhà máy của Pion-Tech ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. (Nguồn: Koreajoongangdaily)

Các công ty mỹ phẩm Hàn Quốc hiện đang đẩy mạnh thâm nhập sâu hơn vào thị trường Halal – nơi các quy chuẩn tôn giáo nghiêm ngặt chi phối mọi khâu, từ thành phần nguyên liệu cho đến quy trình sản xuất và phân phối.

Thị trường 152 tỷ USD vào năm 2035

Với cộng đồng khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường này đang nhanh chóng trở thành cơ hội tăng trưởng mới đầy tiềm năng cho ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc.

Ngày 15/9, các công nhân đang tất bật pha trộn nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm đạt chuẩn Halal tại nhà máy của công ty Pion-Tech, nằm trong Khu phức hợp Khoa học đời sống Osong ở Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong.

Khác với các sản phẩm thuần chay vốn chủ yếu chú trọng vào thành phần, các sản phẩm Halal đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất và phân phối”, ông Kim Tae-gon, Giám đốc điều hành của Pion-Tech, cho biết. “Chúng tôi thậm chí còn dành riêng những ngày chỉ để sản xuất các sản phẩm Halal nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ nhiễm tạp chất”.

Người Hồi giáo chỉ được phép tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm không chứa thành phần bị cấm theo luật Hồi giáo. Những sản phẩm được sản xuất, chế biến và phân phối tuân thủ các quy định này được coi là sản phẩm Halal. Chẳng hạn, dịch nhầy ốc sên được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm nhờ đặc tính dưỡng ẩm, nhưng lại không thể dùng trong các sản phẩm đạt chuẩn Halal. Thay vào đó, các nhà sản xuất có thể sử dụng dịch nhầy chiết xuất từ ​​củ từ.

Chứng nhận cũng có thể ngay lập tức bị thu hồi nếu phát hiện ADN của lợn trên băng chuyền dùng để đóng gói hoặc trong xe tải vận chuyển thành phẩm.

Quy mô thị trường rộng lớn khiến việc đáp ứng các yêu cầu này trở nên hoàn toàn xứng đáng.

Theo Future Market Insights, thị trường mỹ phẩm Halal toàn cầu đã tăng trưởng từ 26,8 tỷ USD vào năm 2020 lên 53,1 tỷ USD vào năm ngoái và được dự báo sẽ đạt 152 tỷ USD vào năm 2035.

Hiện nay, có khoảng 40 công ty mỹ phẩm Hàn Quốc đã đạt được chứng nhận Halal.

Cú hích mới của K-beauty

Pion-Tech đã đạt được các đơn hàng mỹ phẩm Halal trị giá 3 triệu USD chỉ trong vòng hai tháng sau khi nhận chứng nhận vào tháng 7. Công ty đang vận hành nhà máy suốt ngày đêm để kịp tiến độ giao hàng và đang trải qua giai đoạn bận rộn nhất kể từ khi thành lập vào năm 2001.

“Các quy định khắt khe đến mức chúng tôi thậm chí không được phép vận chuyển sản phẩm bằng xe tải từng chở xúc xích trước đó,” ông Kim chia sẻ. “Tuy nhiên, các đơn đặt hàng từ các quốc gia Hồi giáo đang đổ về nhiều đến mức chúng tôi xử lý không kịp. Tôi tin rằng mục tiêu đạt 10 triệu USD doanh thu riêng từ mỹ phẩm Halal vào năm tới là hoàn toàn khả thi”.

Cosmax sản xuất khoảng 3.000 loại mỹ phẩm đạt chuẩn Halal tại nhà máy của hãng ở Indonesia. Khi nhà máy mới hoàn thành vào nửa đầu năm sau, công ty sẽ có khả năng sản xuất 800 triệu sản phẩm mỗi năm.

Đáng chú ý, doanh thu của Cosmax Indonesia đã tăng từ 31 tỷ Won (22,8 triệu USD) vào năm 2020 lên 113,2 tỷ Won vào năm 2024. Riêng trong quý đầu năm nay, doanh thu của công ty đã đạt 51,6 tỷ Won.

Kolmar Korea, doanh nghiệp chuyên sản xuất mỹ phẩm cho các thương hiệu khác – đã vận hành “hệ thống đảm bảo Halal” từ năm 2020. Hệ thống này quản lý toàn bộ quy trình, từ khâu lựa chọn nguyên liệu thô đến sản xuất, đóng gói và phân phối, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn Halal.

Điều này cho phép các công ty khách hàng sản xuất các sản phẩm Halal mà không cần phải tự mình xin cấp chứng nhận riêng.

Doanh số bán mỹ phẩm Halal của Kolmar Korea đã tăng trưởng trung bình 17,4% mỗi năm trong ba năm qua. Công ty dự kiến ​​doanh thu năm nay sẽ tăng 30% so với năm ngoái.

Động lực chính thúc đẩy nhu cầu này đến từ nhóm người Hồi giáo trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 29. Nhóm này chiếm khoảng 30% trong tổng số 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhu cầu đối với mỹ phẩm Halal Hàn Quốc đang gia tăng mạnh mẽ nhờ sự xuất hiện của các sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn này.

Các sản phẩm chăm sóc vùng mắt, bao gồm cả kem dưỡng mắt, đặc biệt được ưa chuộng.

Ông Kim, đại diện của Pion-Tech, cho biết: “Tại các quốc gia Hồi giáo, những sản phẩm có công dụng chuyên biệt nhắm vào các vấn đề như nếp nhăn quanh mắt rất được ưa chuộng, bởi vì đôi mắt là bộ phận duy nhất vẫn lộ ra bên ngoài khăn trùm đầu hijab”.

Sự phát triển của thương mại điện tử cũng giúp việc mua mỹ phẩm Hàn Quốc trên toàn thế giới trở nên dễ dàng hơn, khi ngày càng nhiều thương hiệu làm đẹp Hàn Quốc gia nhập các thị trường trực tuyến toàn cầu.

Mỹ phẩm Halal cũng đang ngày càng phổ biến đối với người tiêu dùng không theo đạo Hồi. Một số người bị thu hút bởi các sản phẩm này vì chúng được sản xuất theo những quy định nghiêm ngặt về thành phần và thường gắn liền với các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc thực vật.

Ở một số khía cạnh, tiêu chuẩn Halal còn nghiêm ngặt hơn cả tiêu chuẩn thuần chay (vegan). Ví dụ, mỹ phẩm thuần chay có thể chứa cồn, trong khi mỹ phẩm Halal thì không được phép.

Các rào cản gia nhập thị trường Halal cũng đã giảm bớt.

Trước đây, các công ty muốn xin cấp chứng nhận phải mời các đoàn thanh tra Hồi giáo từ quốc gia nhập khẩu đến Hàn Quốc. Doanh nghiệp phải chi trả vé máy bay, chi phí lưu trú và các khoản phí khác cho các thanh tra viên này.

Sự gia tăng số lượng các tổ chức cấp chứng nhận Halal tại Hàn Quốc đã giúp giảm bớt gánh nặng đó. Tuy nhiên, các công ty cần kiểm tra xem tổ chức cấp chứng nhận Halal tại Hàn Quốc của họ có được công nhận tại quốc gia mà họ dự định xuất khẩu sang hay không.

Bà Kang Sung-eun, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), nhận định: “Ngay cả trong thế giới Hồi giáo, cấu trúc thị trường, đặc điểm người tiêu dùng và môi trường pháp lý cũng khác nhau tùy theo từng quốc gia. Do đó, các công ty cần có chiến lược tiếp cận phù hợp với từng thị trường địa phương”.

(theo koreajoongangdaily)