Mỹ phải hoãn, hủy hàng nghìn chuyến bay vì hệ thống liên lạc gặp sự cố

Hành khách ở sân bay Eppley Airfield, Omaha, ngày 13/11/2026 - Ảnh: Getty/CNBC.

Nguyên nhân được xác định là do các lỗi liên lạc ảnh hưởng đến nhiều trung tâm kiểm soát không lưu. Hơn 10.000 chuyến bay đã bị gián đoạn, với tình trạng chậm trễ và hủy chuyến dự kiến còn kéo dài sang tận cuối tuần - hãng tin CNBC đưa tin.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho rằng cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu đã lỗi thời chính là nguyên nhân gây ra sự cố này.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong ngày thứ Sáu, Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các vấn đề này gây ra mối đe dọa đối với Mỹ. Sau đó, trong một cuộc họp báo, ông cho biết sự việc dường như không phải là một cuộc tấn công mạng mà “có vẻ xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật”.

FAA đã dỡ bỏ lệnh dừng bay vào lúc 8h15 tối theo giờ miền Đông (ET) cùng ngày.

Trước đó, cơ quan này thông báo trên nền tảng X rằng đã xảy ra một “sự cố viễn thông tạm thời” và lệnh dừng bay được đưa ra như một biện pháp “thận trọng tối đa”.

Mặc dù FAA đã dỡ bỏ lệnh dừng bay, tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn tại các sân bay, nơi các đơn vị vận hành phải chật vật tìm chỗ đỗ cho các máy bay đang nằm chờ. Tình trạng chậm trễ được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

Theo một bản ghi nhớ mà CNBC có được, hãng hàng không JetBlue Airways thông báo với nhân viên rằng hãng sẽ hủy các chuyến bay còn lại trong ngày, ngoại trừ các chuyến bay đến châu Âu, cũng như các chuyến bay dự kiến vào ngày thứ Bảy, nhằm đảm bảo phi hành đoàn và máy bay sẵn sàng cho việc nối lại hoạt động.

Lệnh dừng bay là biện pháp không cho phép các chuyến bay khởi hành từ điểm xuất phát. Nếu lệnh này kéo dài, các gián đoạn sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi các phi hành đoàn đạt đến giới hạn số giờ làm việc tối đa trong ngày.

Theo công ty dữ liệu hàng không Cirium, có 11.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ các sân bay tại Mỹ sau 4 giờ chiều ngày thứ Sáu. Cũng theo Cirium, khoảng 600 chuyến bay đã phải chuyển hướng, trong đó có 104 chuyến được điều phối hạ cánh xuống các sân bay khác.

Các chuyến bay quốc tế đã bắt đầu cất cánh từ các cảng hàng không ở khu vực ven biển trước 6 giờ chiều theo giờ địa phương.

FAA cho biết các chuyến bay sẽ được phép khởi hành khi các cơ sở điều hành không lưu phục hồi, thông qua “sự phối hợp với hệ thống kiểm soát không lưu”.

Khi ban hành lệnh tạm dừng cất cánh vào khoảng 4 giờ chiều, FAA cho biết các vấn đề về thông tin liên lạc đang “ảnh hưởng đến nhiều Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài”. Đây là các cơ sở có nhiệm vụ dẫn đường cho máy bay ở độ cao lớn dọc theo lộ trình bay.

FAA cho biết các kỹ thuật viên của cơ quan này đang tiến hành điều tra.

Ở Mỹ, việc tạm dừng hoạt động bay trên toàn quốc là trường hợp cực kỳ hiếm gặp.

Vào tháng 1/2023, FAA đã phải tạm dừng các chuyến bay do sự cố ở hệ thống cảnh báo dành cho phi công. Trước đó, hoạt động hàng không trên toàn quốc cũng từng phải tạm dừng sau các vụ tấn công 11/9/2001.

Vào tháng 9 năm nay, hàng trăm chuyến bay đến Newark và Philadelphia đã bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng sau khi một tuyến cáp quang của nhà mạng Verizon gặp sự cố bị đứt. Các quan chức cho biết sự cố xảy ra trong quá trình thi công tại New Jersey, làm gián đoạn đường truyền dữ liệu dự phòng quan trọng dành cho các kiểm soát viên không lưu.

Năm 2025, các kiểm soát viên không lưu ở Mỹ đã mất liên lạc với các máy bay đang bay đến và đi từ Sân bay Quốc tế Newark Liberty. Trong vụ việc đó, một lỗi thiết bị đã dẫn đến tình trạng hoãn chuyến bay trên diện rộng, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về cơ sở hạ tầng hàng không đã xuống cấp và tình trạng thiếu hụt nhân sự tại Mỹ.

“Các sự cố sẽ còn xảy ra”, ông Duffy nhận định về cơ sở hạ tầng kiểm soát không lưu của Mỹ. Hiện tại, Mỹ đang trong quá trình cải tổ hệ thống công nghệ này, và vào ngày thứ Sáu, ông Duffy đã kêu gọi các nhà lập pháp cung cấp thêm kinh phí.

FAA cho biết các chuyến bay quốc tế đến Mỹ sẽ được xử lý tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Các hãng hàng không lớn của Mỹ đã đưa ra thông báo khẳng định sẽ hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng bởi lệnh tạm dừng bay, đồng thời khuyến nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất.