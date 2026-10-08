Mỹ phá âm mưu tấn công khủng bố tại trung tâm thương mại
Ngày 7/10, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã triệt phá thành công âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào Trung tâm thương mại Mall of America (bang Minnesota), bắt giữ một thanh niên 18 tuổi sau gần hai năm bí mật theo dõi.
Nghi phạm được xác định là Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, công dân Mỹ gốc Somalia. Đối tượng bị bắt giữ ngày 6/10 tại một công viên ở thành phố Richfield. Mohamud lên kế hoạch xả súng vào ngày 24/10 - thời điểm Mall of America diễn ra sự kiện văn hóa lớn - nhằm sát hại từ 30 đến 60 người.
FBI đã đưa Mohamud vào tầm ngắm từ tháng 12/2024 và bị xác định là đối tượng có tư tưởng cực đoan hóa nguy hiểm.
R.G
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/my-pha-am-muu-tan-cong-khung-bo-tai-trung-tam-thuong-mai-a499158.html