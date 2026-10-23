Mỹ: Peak Energy huy động 108 triệu USD phát triển pin natri-ion

Ngày 21/10/2026, Công ty Peak Energy Technologies có trụ sở tại Burlingame, bang California (Mỹ), công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series B với tổng số vốn mới huy động đạt 108 triệu USD. Vòng đầu tư do General Motors Ventures, nhánh đầu tư mạo hiểm của tập đoàn ô tô General Motors, dẫn dắt.

Tham gia vòng gọi vốn còn có Maverick Silicon, Infinite Capital, Eclipse, Xora Innovation và LG Technology Ventures. Theo doanh nghiệp, số vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất tại Mỹ, đáp ứng các đơn hàng hiện có và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng phục vụ trung tâm dữ liệu.

Peak Energy được thành lập năm 2023, tập trung phát triển hệ thống lưu trữ điện quy mô lớn sử dụng pin natri-ion với công nghệ làm mát thụ động. Khác với pin lithium-ion đang được sử dụng phổ biến, công nghệ natri-ion sử dụng vật liệu dựa trên natri, hướng tới giảm sự phụ thuộc vào một số nguyên liệu phục vụ sản xuất pin truyền thống.

Hệ thống lưu trữ điện bằng pin natri-ion của Peak Energy. Nguồn: Peak Energy

Điểm đáng chú ý trong công nghệ của Peak Energy là thiết kế hệ thống lưu trữ không cần trang bị làm mát chủ động như các giải pháp thông thường. Doanh nghiệp cho biết phương pháp này giúp đơn giản hóa cấu trúc hệ thống, hạn chế tiêu thụ năng lượng phụ trợ và giảm yêu cầu bảo trì.

Theo công bố của Peak Energy, hệ thống lưu trữ sử dụng công nghệ làm mát thụ động có khả năng giảm chi phí năng lượng tới 20% so với các hệ thống lưu trữ truyền thống. Doanh nghiệp cũng khẳng định giải pháp không sử dụng nước để làm mát và gần như không phát sinh tiếng ồn trong quá trình hoạt động.

Tuy nhiên, mức tiết kiệm chi phí 20% là ước tính do Peak Energy công bố, chưa phải kết quả được kiểm chứng độc lập trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Cùng với khoản vốn mới, Peak Energy cho biết đã đạt hơn 1 tỷ USD giá trị cam kết thương mại từ khách hàng, trong đó có các thỏa thuận với Jupiter Power, RWE và Energy Vault. Đây là giá trị các thỏa thuận và cam kết thương mại được doanh nghiệp công bố, không đồng nghĩa toàn bộ số tiền đã được ghi nhận thành doanh thu hoặc đã thanh toán.

Về năng lực sản xuất, tháng 7/2026, Peak Energy công bố cơ sở sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng có quy mô 4 GWh tại Sacramento, California. Theo kế hoạch, cơ sở này dự kiến bắt đầu sản xuất trong quý I/2027. Như vậy, quy mô 4 GWh là năng lực sản xuất theo kế hoạch, chưa phải sản lượng thực tế.

Mô-đun pin natri-ion do Peak Energy phát triển. Nguồn: Peak Energy

Trước đó, vào tháng 6/2026, Peak Energy và General Motors đã công bố hợp tác phát triển thế hệ pin natri-ion mới dành cho hệ thống lưu trữ điện. Thỏa thuận kết hợp năng lực phát triển công nghệ pin của General Motors với nền tảng lưu trữ năng lượng của Peak Energy, nhằm thúc đẩy thương mại hóa giải pháp lưu trữ quy mô lớn.

Một trong những thị trường mà Peak Energy hướng tới là hạ tầng cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng nhu cầu điện năng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng cung cấp điện ổn định và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Các hệ thống lưu trữ điện có thể hỗ trợ trung tâm dữ liệu điều tiết phụ tải, sử dụng nguồn điện linh hoạt và giảm áp lực lên lưới điện trong một số thời điểm. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng thực tế còn phụ thuộc vào công suất, thời gian lưu trữ, hiệu suất chuyển đổi năng lượng và yêu cầu dự phòng của từng trung tâm dữ liệu.

Việc Peak Energy thu hút thêm 108 triệu USD cho thấy dòng vốn đầu tư đang tiếp tục tìm kiếm các công nghệ lưu trữ điện thay thế pin lithium-ion, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu năng lượng của hạ tầng số gia tăng.

Đối với Việt Nam, nơi các trung tâm dữ liệu, hạ tầng AI và năng lượng tái tạo đang được quan tâm phát triển, pin natri-ion có thể là một hướng công nghệ cần theo dõi. Tuy nhiên, trước khi đánh giá khả năng ứng dụng thương mại, cần xem xét các yếu tố như chi phí đầu tư trên mỗi kWh lưu trữ, tuổi thọ chu kỳ, hiệu suất vận hành trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, tiêu chuẩn an toàn cháy nổ và hiệu quả kinh tế trong toàn bộ vòng đời hệ thống.

Đến nay, thông cáo của Peak Energy chưa công bố lịch giải ngân cụ thể của khoản vốn 108 triệu USD, cũng như dữ liệu vận hành độc lập đủ để đánh giá toàn diện hiệu quả công nghệ trong các môi trường ứng dụng khác nhau.