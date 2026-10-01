Mỹ: Nữ tử tù vẫn sống sau hai liều thuốc độc, được đưa đi cấp cứu

Tử tù Christa Pike sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình tại bang Tennessee, Mỹ. Ảnh: NBC News

Một phụ nữ tại bang Tennessee, Mỹ, vẫn sống sau khi được tiêm hai liều thuốc độc trong quá trình thi hành án tử hình tối 30/9. Giới chức bang đã đình chỉ việc thi hành án và đưa người phụ nữ này đến bệnh viện để chăm sóc y tế, theo các luật sư của bà.

Đây là vụ thi hành án tử hình bất thành thứ hai tại Tennessee trong năm nay.

Chưa từng có tiền lệ

Theo truyền thông Mỹ, sự cố xảy ra sau khi những phán quyết trái chiều của các tòa án khiến việc thi hành án đối với Christa Pike bị trì hoãn khoảng 9 giờ. Chính quyền bang đã khẩn trương tiến hành trước khi ngày 30/9 kết thúc, nhằm tránh phải lên lịch thi hành án vào một thời điểm khác.

Trong hai hồ sơ khẩn cấp gửi tòa án, các luật sư của Pike cho biết dù hai ống tiêm chứa pentobarbital, loại thuốc gây tử vong được sử dụng trong quy trình, đã được đưa vào cơ thể bà, Pike vẫn chưa bất tỉnh. Tim bà vẫn đập và những người có mặt nghe rõ tiếng bà ngáy.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến việc sử dụng thuốc không đạt kết quả như dự kiến, cũng như tình trạng sức khỏe của Pike. Trong tuyên bố đưa ra tối 30/9, các luật sư cho biết bà đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó, nhưng họ chưa nắm được tình trạng cụ thể. Giới chức Tennessee xác nhận với một thẩm phán liên bang rằng Pike đang được chăm sóc y tế.

Robin Maher, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin về Án tử hình, nhận định: “Đây là sự việc nghiêm trọng nhất mà chúng tôi từng chứng kiến và không giống bất kỳ vụ thi hành án bất thành nào trong thời hiện đại. Chưa từng có tiền lệ”.

Tại cuộc họp báo sau nỗ lực thi hành án, các phóng viên được mời làm nhân chứng kể rằng Pike vẫn có vẻ tỉnh táo ở một mức độ nhất định. Có lúc, bà hát cùng người cố vấn tinh thần. Các phóng viên được đưa vào phòng nhân chứng bên ngoài phòng thi hành án ngay trước 18 giờ 30. Ít lâu sau, tấm rèm ngăn cách được kéo lên, để lộ Pike đang bị cố định trên một chiếc cáng.

Có thời điểm, Pike cho biết bà cảm thấy một điểm nóng rát ở cánh tay, như thể sắp vỡ tung, và hỏi liệu cảm giác đó có bình thường hay không. Tấm rèm được kéo lại trong chốc lát rồi mở ra.

Sau đó, rèm tiếp tục đóng trong gần một giờ. Các phóng viên cho biết họ nghe thấy tiếng thở và tiếng ngáy đều đặn từ bên trong. Khoảng trước 21 giờ, họ được thông báo rời khỏi khu vực để tham dự cuộc họp báo.

Các xe cấp cứu đến nhà tù khi các phóng viên đang họp báo và rời đi khoảng 15 phút sau đó.

Giới chức tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville không trả lời báo chí sau sự việc. Trong tuyên bố, Sở Cải huấn Tennessee khẳng định đã “tuân thủ mọi bước trong quy trình thi hành án hợp pháp, đã được thiết lập và được Văn phòng Tổng chưởng lý phê chuẩn”.

Cơ quan này cho biết: “Hóa chất gây tử vong được sử dụng trong quy trình đã chứng minh hiệu quả một cách nhất quán”.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Tennessee không thể hoàn tất việc sử dụng thuốc gây tử vong theo kế hoạch. Hồi tháng 5, bang này đã hủy một trong bốn vụ thi hành án dự kiến sau khi nhân viên y tế không thể tìm thấy tĩnh mạch để tiêm thuốc.

Các luật sư của Pike từng lập luận rằng quy trình tiêm thuốc có thể gây đau đớn tột độ cho thân chủ, do bà có tĩnh mạch nhỏ, từng bị xâm hại tình dục và mắc một số vấn đề sức khỏe khác.

Trong tuyên bố chung sau sự việc, các luật sư cho biết: “Chúng tôi không vui khi những lo ngại của mình trở thành sự thật, nhưng những gì xảy ra với bà Pike đã xác nhận các cảnh báo trước đó: khó tiếp cận tĩnh mạch, vỡ tĩnh mạch, thuốc pentobarbital bị suy giảm chất lượng, không có dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp khi sự cố xảy ra, tất cả đều diễn ra trong một quy trình vẫn được giữ kín”.

Vụ án rúng động hơn 30 năm trước

Pike, 50 tuổi, bị kết án vì sát hại một bạn học vào năm 1995. Nếu được thi hành, đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn 200 năm bang Tennessee xử tử một phụ nữ.

Nỗ lực thi hành án diễn ra vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cho phép bang tiếp tục thực hiện, đảo ngược quyết định tạm hoãn của một tòa cấp dưới được đưa ra trước đó trong ngày.

Tháng 1/1995, Pike cùng bạn trai khi đó và một người bạn dụ Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào khu rừng trong khuôn viên Đại học Tennessee. Tại đây, họ chế giễu, tra tấn và hành hung nạn nhân bằng những tảng đá nhựa đường, đồng thời dùng dao rọc giấy rạch cơ thể nạn nhân. Khi đó mới 18 tuổi, Pike đã lấy một mảnh hộp sọ của Slemmer và đem khoe với ít nhất một người khác.

Tadaryl Shipp, bạn trai của Pike khi đó, khai rằng mình đã khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân. Chi tiết này làm dấy lên những lo ngại về việc thờ phụng quỷ Satan. Theo luật Tennessee, án tử hình chỉ áp dụng với người từ đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội. Shipp mới 17 tuổi khi vụ án xảy ra nên bị kết án tù chung thân. Năm ngoái, người này bị từ chối ân xá.

Gia đình Slemmer vẫn kiên quyết ủng hộ việc thi hành án đối với Pike và quyên góp tiền để di chuyển từ nơi sinh sống gần Jacksonville, bang Florida, đến Nashville nhằm chứng kiến vụ việc. Mẹ nạn nhân, bà May Martinez, khẳng định Pike không thể chuộc lại lỗi lầm sau cái chết của con gái và phải chịu án tử hình.

Tennessee nằm trong nhóm ít bang tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành án tử hình trong những năm gần đây. Trong tháng 9, bang Alabama đã xử tử một người đàn ông bằng phương pháp tiêm thuốc độc, chỉ vài tháng sau khi Tòa án Tối cao ngăn bang này thi hành án bằng khí nitơ.