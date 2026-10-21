Mỹ nữ khiến cả triệu chàng trai si mê

Sina đưa tin Chương Nhược Nam vào top những nữ thần được yêu thích nhất trên nền tảng Hupu - cộng đồng khán giả nam đông nhất Trung Quốc. Trước đó, cô cũng nằm trong bảng xếp hạng top 50 nữ nghệ sĩ được khán giả yêu thích nhất giới giải trí Hoa ngữ, dựa trên số liệu từ các mạng xã hội, trang truyền thông như AiMan, Weibo, Douyin, Vân Hợp, Đăng Tháp, Maoyan, Baidu, Douban, Hupu, Zhihu...

Thời gian gần đây, Chương Nhược Nam trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia sự kiện thương mại. Nhan sắc tự nhiên, rực rỡ của mỹ nhân Khó dỗ dành được hàng triệu khán giả yêu thích. Trên Douyin, mạng xã hội có lượng người dùng thực lớn nhất và sôi nổi nhất tại Trung Quốc, mỗi năm cô thu về gần 10 tỷ lượt xem, nằm trong top 10 nghệ sĩ nữ có lượt tăng trưởng chỉ số truyền thông cao nhất.

Chương Nhược Nam đã trở thành tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đầu tiên đạt 10 triệu lượt yêu thích cho một video trên nền tảng Douyin. Thành tích này giúp người đẹp 28 tuổi vượt qua những đồng nghiệp cùng lứa đang hot như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân.

Theo QQ, trên mạng xã hội Trung Quốc có một nhận định để đánh giá sức hút của Chương Nhược Nam như sau: "Các chàng trai thích ngắm nhìn Chương Nhược Nam, giống con gái thích nhìn Hứa Quang Hán vậy". Hai ngôi sao trên được đánh giá là người tình trong mộng của giới trẻ xứ Trung, nhận được cảm tình của hàng chục triệu người dùng mạng xã hội. Chương Nhược Nam được mệnh danh là "bạch nguyệt quang", "tình đầu quốc dân".

QQ đánh giá Chương Nhược Nam mang vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu. Khi nữ diễn viên thể hiện tâm trạng buồn, khóc sẽ khiến người xem muốn bảo vệ cô. Cô cũng trẻ trung hơn so với độ tuổi. Ở độ tuổi gần 30, Chương Nhược Nam vẫn có thể vào vai học sinh cấp 3, sinh viên đại học rất tự nhiên mà không khiến người xem khó chịu.

Cô không theo đuổi phong cách gợi cảm, hay trang điểm phá cách mà thường xuất hiện với vẻ đơn thuần, trang điểm nhẹ, tạo nên dấu ấn khác lạ với các tiểu hoa đán cùng lứa.

Chương Nhược Nam bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 sau khi thiếu gia nổi tiếng nhất Trung Quốc Vương Tư Thông nhấn theo dõi cô trên mạng xã hội. Lúc này Chương Nhược Nam mới bước chân vào giới giải trí và chưa kịp nổi tiếng. Trước đó cô chỉ làm người mẫu ảnh cho một số cửa hàng trang phục. Tuy nhiên, việc được Vương Tư Thông, con trai tỷ phú từng giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm yêu thích giúp Chương Nhược Nam bỗng chốc nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Trong sự nghiệp, Chương Nhược Nam ghi dấu ấn với những vai diễn đẫm nước mắt trong Bi thương ngược dòng thành sông, Hôn lễ của em, Phàm nhân ca, Hồ yêu tiểu hồng nương: Trúc Nghiệp Thiên (Hoài thủy trúc đình), Vũ lâm linh, Đông qua xuân đến... Nữ diễn viên từng được các đạo diễn khen ngợi nhờ khả năng khóc rất tốt chỉ sau 3 giây bắt đầu quay. Năm 2025, cô gây ấn tượng khi đảm nhận vai diễn nữ thần học đường Ôn Dĩ Phàm trong Khó dỗ dành.

Với sự nổi tiếng tăng tiến qua các năm, hiện tại Chương Nhược Nam là gương mặt được các thương hiệu chào đón. Khi tham dự tuần lễ thời trang, cô gây sốt nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng tựa nàng thơ thu hút hơn 100 triệu lượt đọc.

Chương Nhược Nam đang tham gia dự án Xuân nhật yến cùng Vương Tinh Việt. Trước đó, cô và Vương An Vũ đóng phim ngôn tình hiện đại Muốn giấu em cùng thời gian. Đây đều là những dự án được đánh giá cao về chất lượng, hứa hẹn giúp Chương Nhược Nam ổn định và nâng cao danh tiếng.