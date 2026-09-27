Mỹ nới lỏng quy định tiết kiệm nhiên liệu, hỗ trợ ngành ô tô

Tổng thống Donald Trump ngày 26/9 cho biết ông đã phê duyệt các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới, đồng thời tuyên bố những quy định này sẽ chấm dứt cái mà ông gọi là “quy định về xe điện” của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Reuters dẫn thông báo của ông Trump trên mạng xã hội cho biết chính quyền Mỹ muốn giảm những chi phí liên quan đến việc sản xuất ôtô tại Mỹ và qua đó góp phần hạ giá xe.

Các quy định về Tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp (CAFE) do Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) quản lý, yêu cầu các nhà sản xuất bảo đảm mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đối với đội xe bán ra. Hệ thống này được áp dụng từ năm 1975 và là một trong những công cụ chính sách của Mỹ nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện giao thông.

Theo đề xuất mà NHTSA công bố trước đó, cơ quan này muốn điều chỉnh đáng kể các tiêu chuẩn CAFE đối với xe du lịch và xe tải nhẹ trong các năm sản xuất từ 2022 đến 2031. Nếu được áp dụng, mức tiết kiệm nhiên liệu trung bình của toàn bộ đội xe hạng nhẹ có thể vào khoảng 34,5 dặm/gallon (mpg) vào năm 2031, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 50,4 mpg theo quy định được hoàn tất dưới thời chính quyền Biden.

Động thái mới của chính quyền Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh Washington đang điều chỉnh hàng loạt chính sách liên quan ngành ôtô, đặc biệt là các quy định khuyến khích phương tiện phát thải thấp và xe điện. Việc giảm yêu cầu về hiệu suất nhiên liệu có thể tạo thêm dư địa cho các nhà sản xuất tiếp tục phát triển và kinh doanh các mẫu xe sử dụng xăng, thay vì phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang những phương tiện có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn.