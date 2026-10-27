Mỹ nối lại nhập khẩu gia súc từ Mexico

Một trang trại chăn nuôi bò ở bang Utah (Mỹ). Ảnh: TTXVN

Việc mở cửa trở lại được triển khai với các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn dịch bệnh lây lan và cải thiện nguồn cung gia súc tại Mỹ.

Giòi xoắn ăn thịt là ấu trùng ruồi có thể ăn sâu vào mô thịt của gia súc, vật nuôi và cả con người, đe dọa ngành chăn nuôi trị giá 113 tỉ USD của Mỹ. Loài này từng gần như bị loại trừ khỏi Mỹ vào những năm 1960, nhưng xuất hiện trở lại tại Mexico năm 2024.

Ca nhiễm đầu tiên tại Mỹ trong đợt bùng phát hiện nay được ghi nhận ở bang Texas vào tháng 6.2026. Đến nay, hơn 60 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ở các loài gia súc, cừu, dê, ngựa và chó đã được xác nhận tại Texas và New Mexico. Tuần trước, Mỹ xác nhận trường hợp đầu tiên trên động vật hoang dã sau khi một thợ săn phát hiện ấu trùng trên một con nai sừng tấm.

Columbus là cửa khẩu thứ ba nối lại hoạt động nhập khẩu gia súc từ Mexico theo quy trình kiểm soát mới.

Quy trình này được triển khai ngay tại các trang trại ở Mexico, bao gồm xét nghiệm và tiêm thuốc phòng ngừa, kiểm tra vết thương và dấu hiệu bệnh, sau đó tiến hành kiểm tra toàn diện.

Trước đợt bùng phát, Mỹ nhập khoảng 1 triệu con gia súc mỗi năm. Giờ đây, việc khôi phục lượng nhập khẩu sẽ cần thời gian và phải được giám sát chặt chẽ.

Khoảng 1/3 lượng gia súc Mexico xuất khẩu sang Mỹ đi qua Columbus và Santa Teresa (gần El Paso, Texas), với giá trị thương mại khu vực ước tính 1 tỉ USD.

Việc đóng cửa khẩu khiến địa phương mất đi nhiều việc làm, doanh thu từ hoạt động buôn bán gia súc và nguồn thu liên quan đến vận chuyển vật nuôi.

Giờ đây, quá trình nối lại hoạt động nhập khẩu được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện nguồn cung gia súc tại Mỹ, qua đó giảm bớt áp lực lên giá thịt bò. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguồn cung khó có thể phục hồi trong thời gian ngắn do đàn gia súc của Mỹ đã giảm xuống mức thấp kỷ lục sau nhiều năm hạn hán kéo dài.

Vì vậy, người chăn nuôi sẽ cần thêm thời gian để tái đàn, trong khi tình trạng nguồn cung hạn chế vẫn là một trong những nguyên nhân khiến giá thịt bò duy trì ở mức cao.