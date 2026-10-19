Mỹ nối lại chia sẻ tình báo với Ukraine

Trả lời chương trình “Meet the Press” của NBC, Tổng thống Zelensky cho biết, hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Ukraine từng bị gián đoạn trong một thời gian ngắn nhưng hiện đã được khôi phục.

Ông Zelensky cho hay: “Chúng tôi rất biết ơn về điều này. Giờ thì nó hoạt động rồi”.

Được biết, thông tin tình báo của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine phát hiện các tên lửa đạn đạo tốc độ cao do Nga phóng nhằm vào các thành phố của nước này. Tổng thống Donald Trump hồi đầu tuần cũng cho biết Washington vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, dù một số quan chức Ukraine cho rằng đã xảy ra các cuộc tấn công của Nga mà không có cảnh báo trước.

Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ quan ngại về một số quyết định khác của Washington liên quan đến Nga, trong đó có việc ký thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel của Nga và khả năng Mỹ miễn trừ một số biện pháp trừng phạt đối với Moskva. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng những động thái này có thể gây bất lợi cho Kiev.

Ông Zelensky đồng thời bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ Ukraine và thay đổi một số quyết định mà Kiev cho là không có lợi cho nước này.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định mục tiêu của ông là chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/10, ông cho rằng Tổng thống Zelensky đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Nga từ hai năm trước.

Ông Trump cũng cáo buộc các khoản hỗ trợ tài chính từ châu Âu và chính quyền Mỹ tiền nhiệm có thể khiến Ukraine thiếu động lực tìm kiếm một giải pháp chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cho rằng tình hình hiện nay đã khiến Ukraine chịu tổn thất nghiêm trọng về lãnh thổ, nhân lực và cơ sở hạ tầng.

Ông Trump khẳng định Washington vẫn có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu cần thiết, đồng thời cho rằng các quyết định của Mỹ cần được cân nhắc để không khiến Moskva rời khỏi bàn đàm phán.