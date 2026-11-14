Mỹ nối lại các chuyến bay sau sự cố không lưu nghiêm trọng

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc sau khi xảy ra sự cố liên lạc tại nhiều cơ sở kiểm soát không lưu, khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Đây được đánh giá là đợt gián đoạn hàng không dài nhất tại Mỹ kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Sự cố không lưu khiến hàng nghìn chuyến bay tại Mỹ bị hủy. (Ảnh: CNN).

Theo dữ liệu từ trang theo dõi hàng không Flightradar24, tính đến 11h30 ngày 14/11 (giờ địa phương), gần 10.000 chuyến bay đã bị hủy. Trong đó, Delta Air Lines và American Airlines mỗi hãng hủy khoảng 2.200 chuyến, United Airlines hủy khoảng 1.800 chuyến.

Một số máy bay tại các sân bay lớn phải chờ hơn 5 giờ mới có thể cho hành khách xuống. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết hàng chục nghìn hành khách bị mắc kẹt tại các sân bay do sự cố.

Ông Duffy cho hay đã gặp Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Nội vụ Marwayne Mullin tại Nhà Trắng để thảo luận các giải pháp khắc phục tình hình.

Theo Bộ trưởng Duffy, sự cố bắt đầu vào khoảng 15h36 ngày 13/11, khi hệ thống radar và liên lạc tại một số cơ sở kiểm soát không lưu gặp trục trặc.

Ông giải thích các thiết bị chuyển mạch và bộ thu phát tín hiệu bị quá tải dữ liệu, dẫn đến thông tin không nhất quán. Vì vậy, cơ quan chức năng buộc phải ngắt hệ thống để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây không phải là tình trạng mất hoàn toàn khả năng kiểm soát radar hay liên lạc, đồng thời cho biết hàng nghìn chuyến bay vẫn hạ cánh an toàn.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ khẳng định sự cố đã được khắc phục, đồng thời nhấn mạnh hàng không vẫn là phương thức vận tải an toàn. Tuy nhiên, sự việc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải rà soát, nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu đã cũ nhằm ngăn ngừa những sự cố tương tự.

Hành khách chờ đợi hoạt động bay được nối lại. (Ảnh: The Voice).

Theo Reuters, trước đó, ông Duffy từng kêu gọi đầu tư 50 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống kiểm soát không lưu, song đề xuất này chưa được Quốc hội thông qua. Ngay trước khi xảy ra sự cố, Nhà Trắng và Bộ Giao thông Mỹ cũng kêu gọi Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 30,1 tỷ USD để cải tạo sân bay và hạ tầng kiểm soát không lưu.

Ngoài những vấn đề liên quan đến hạ tầng xuống cấp, đến nay, cơ quan chức năng chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy sự cố xuất phát từ nguyên nhân khác. Bộ Nội vụ Mỹ cho biết chưa có bằng chứng về một cuộc tấn công mạng hoặc sự cố liên quan đến hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI). Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Sự cố khiến hàng chục nghìn hành khách bị ảnh hưởng, nhiều người phải chờ đợi qua đêm tại sân bay do chuyến bay bị hủy. Hoạt động hàng không gián đoạn cũng tác động đến các hãng vận tải. Cổ phiếu của American Airlines, United Airlines và Delta Air Lines giảm 1-2%, trong khi JetBlue Airways giảm khoảng 3%.