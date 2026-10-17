Mỹ nói Iran mất cơ hội xuất khẩu 25 tỷ USD dầu thô, IRGC chịu sức ép tài chính

Tàu USS Tripoli, chở theo đơn vị viễn chinh Thủy quân Lục chiến, trên đường tới Trung Đông. Ảnh tư liệu: United States Marine Corps

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tuyên bố của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, cho biết lực lượng Mỹ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá ít nhất 25 tỷ USD.

Ngày 16/10, Đô đốc Cooper tuyên bố Iran đã bị cắt đứt hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển, trong bối cảnh Washington tăng cường chiến dịch nhằm vào nguồn thu từ dầu mỏ và nguồn tài chính dành cho quân đội của Tehran.

Trong một thông điệp video, Đô đốc Cooper cho biết các nỗ lực của Mỹ tập trung vào ba lĩnh vực: hạn chế xuất khẩu dầu mỏ của Iran, làm gián đoạn các kênh tài trợ tài chính kỹ thuật số và làm suy yếu khả năng chi trả lương cho nhân sự của các lực lượng an ninh Iran.

Đô đốc Cooper nhấn mạnh: “Ngoại trừ hàng viện trợ nhân đạo mà chúng tôi cho phép đưa vào, Iran không còn hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào bằng đường biển”.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ đã ngăn Iran xuất khẩu lượng dầu thô trị giá ít nhất 25 tỷ USD trong những tháng gần đây.

Đô đốc Cooper cho biết CENTCOM đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Mỹ hỗ trợ phong tỏa gần 350 triệu USD tài sản tiền mã hóa, qua đó hạn chế những nguồn tài chính mà Washington cho rằng Iran có thể sử dụng cho các hoạt động quân sự.

Đô đốc Cooper tuyên bố một số nhóm vũ trang có quan hệ với Iran đã giữ lại các khoản thanh toán dành cho lực lượng của mình để chuyển nguồn tài chính hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo ông, chính IRGC cũng đang gặp khó khăn trong việc trả lương cho nhân sự, phản ánh sức ép kinh tế ngày càng lớn đối với Tehran.

Quang cảnh Eo biển Hormuz. Ảnh: IRNA, THX/TTXVN phát

Bất chấp những hạn chế đối với hoạt động thương mại đường biển của Iran, Đô đốc Cooper cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục lưu thông qua eo biển Hormuz.

Ông cáo buộc Iran tấn công các tàu thương mại và cho biết lực lượng Mỹ đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực cùng các đối tác trong ngành vận tải biển để tăng cường an ninh hàng hải.

Đô đốc Cooper khẳng định Mỹ và các đối tác khu vực đang kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết tuyến đường này vẫn mở cửa cho tàu thương mại.

Ông cho biết khoảng 400 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong bảy ngày trước đó.

Tư lệnh CENTCOM nói thêm rằng lực lượng Mỹ đã hỗ trợ các đối tác vùng Vịnh vận chuyển hơn 100 triệu thùng dầu thô qua tuyến đường biển này trong cùng thời gian, nâng tổng lượng dầu được vận chuyển với sự hỗ trợ của Mỹ trong những tháng gần đây lên hơn 1,3 tỷ thùng.

Trong một diễn biến liên quan đến an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư, theo Al Jazeera ngày 17/10, dẫn thông báo của Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở dầu đã bị vật thể bay không xác định tấn công ngày 16/10 tại vị trí cách thành phố Al Jubail của Saudi Arabia khoảng 125 km về phía Đông Bắc.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết thêm rằng toàn bộ thành viên thủy thủ đoàn đều an toàn và đã được sơ tán. Không ghi nhận tác động nào đối với môi trường sau vụ việc.