Mỹ nói đàm phán với Iran chưa tiến triển, đã có mục tiêu nếu tấn công trở lại

Theo hãng tin TASS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/11 xác nhận các cuộc đàm phán với Iran hiện chưa có tiến triển và hai bên vẫn còn cách rất xa việc đạt được "bước đột phá" về ngoại giao.

"Tôi không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán với Iran để thông báo với mọi người. Tôi nghĩ mọi người cũng đã thấy một số thông tin được công bố. Một số bên trung gian vẫn tiếp tục trao đổi với Iran và đưa ra những ý tưởng khác nhau, nhưng tôi không thể nói rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng của một bước đột phá", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn ưu tiên giải quyết xung đột bằng ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận các yêu cầu "phi thực tế" do Tehran đưa ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: NYT

"Tổng thống luôn muốn giải quyết vấn đề này cũng như mọi vấn đề khác bằng biện pháp ngoại giao. Đáng tiếc là đôi khi điều đó không thể thực hiện được. Các yêu cầu của Iran không chỉ đơn thuần là không thể chấp nhận được, mà trong một số trường hợp còn vô lý và thiếu thực tế", ông Rubio nhấn mạnh.

Cùng ngày 8/11, Tổng thống Trump thông báo quân đội Mỹ đã xác định được các mục tiêu trên lãnh thổ Iran trong trường hợp nối lại hoạt động không kích. Tuy vậy, Washington sẽ không nối lại chiến dịch tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán về hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz đạt tiến triển.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho việc tấn công trở lại. Chúng tôi có 3 tàu sân bay ở đây, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi có thể nhắm vào 38 cây cầu ở Iran và phá hủy chúng trong một giờ. Tôi không muốn làm vậy, bởi vì sẽ mất 10 năm để xây lại chúng. Cầu là công trình khó xây nhất và phải mất nhiều năm để hoàn thành", ông Trump nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh đề xuất kéo dài 2 ngày của Tehran về việc mở cửa eo biển Hormuz vẫn ở trên bàn đàm phán. "Nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran, mọi người sẽ sớm nhìn thấy kết quả", ông Araghchi cho hay.