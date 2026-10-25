Mỹ: Nổ tại nhà máy chế biến ngũ cốc lớn nhất thế giới

Những đám khói đen bốc lên tại nhà máy Quaker Oats ở Cedar Rapids, Iowa, Mỹ, ngày 24/10/2026.

Sở cứu hỏa Cedar Rapids cho biết, các nhân viên cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 4h45 chiều (giờ địa phương) ngày 24/10.

Video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen bao trùm khu trung tâm thành phố có khoảng 140.000 dân.

Theo thông báo trên Facebook của sở cứu hỏa, đám cháy rõ ràng bắt đầu từ một vụ nổ.

“Đám cháy xảy ra ở khu vực xử lý hàng hóa trong tòa nhà. Rất may không có ai bị thương. Tất cả công nhân đã được sơ tán an toàn”, Thị trưởng Tiffany O'Donnell cho biết trong một video trên Facebook.

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Thương hiệu Quaker Oats thuộc sở hữu của công ty Quaker Mill Company, sẽ tròn 150 tuổi vào năm 2027. Thương hiệu này hiện thuộc sở hữu của PepsiCo.

Theo trang web của công ty, nhà máy Quaker Oats là nhà máy xay xát lớn nhất thế giới, chế biến khoảng 900.000kg yến mạch mỗi ngày.

Theo TASS