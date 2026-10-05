Mỹ: Nổ súng tại tiệc khu phố, 2 người chết, 35 người bị thương

Xe cảnh sát xuất hiện tại hiện trường. Ảnh: WALB

Theo báo The New York Times, vụ việc xảy ra tại buổi tiệc có hơn 1.000 người tham dự. Cơ quan Điều tra Georgia (GBI) cho biết địa điểm xảy ra nổ súng nằm trên đường Pine.

Kênh truyền hình WALB cho biết 2 người thiệt mạng là JaQuevion Jackson (21 tuổi) và Macaleb Jackson (23 tuổi). Những người bị thương được đưa đến bệnh viện điều trị.

Vụ việc xảy ra vào dịp lễ hội của Trường Trung học Dooly County. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý hệ thống trường học hạt Dooly khẳng định buổi tiệc không do nhà trường tổ chức.

Thị trưởng Vienna Eddie Daniels cho biết thành phố không cấp phép cho buổi tiệc. Ông cũng chưa rõ sự kiện có liên quan chính thức đến các hoạt động của Trường Trung học Dooly County hay không.