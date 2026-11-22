Cảng hàng hóa Vancouver ở British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Theo mạng tin “cbc.ca” ngày 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada sẽ sớm đạt được một thỏa thuận thương mại nhưng lưu ý rằng vẫn cần thêm thời gian và công sức để hiện thực hóa điều đó.

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng sau khi trở về từ chuyến công du châu Á – nơi ông có cuộc gặp ngắn với Thủ tướng Mark Carney – ông Trump cho biết, ông đang xúc tiến một thỏa thuận thương mại với Canada.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng về thâm hụt thương mại với Canada, ước tính vào khoảng 80 tỷ USD. Con số này sát với mức thâm hụt thương mại hàng hóa thực tế là 48 tỷ USD, thay vì con số 200 tỷ USD mà ông thường đề cập trước đây.

Những bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh chính phủ của ông Carney đang tìm kiếm một thỏa thuận tạm thời với Mỹ, nhằm giảm bớt một số mức thuế quan gây khó khăn nhất đối với hàng hóa xuất khẩu của Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026 vừa diễn ra ở Trung Quốc, trong khi các nhà đàm phán Canada đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm tháo gỡ các rào cản thuế quan từ phía Mỹ trước cuối năm nay.

Các nhà đàm phán của Ottawa đang tìm cách chấm dứt mức thuế 50% áp lên một loạt mặt hàng xuất khẩu của Canada – vốn được chính quyền Tổng thống Trump áp đặt vào tháng 8 – đồng thời mong muốn được miễn trừ khỏi các loại thuế theo ngành đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các lĩnh vực thép, nhôm, ô tô và lâm nghiệp của Canada.

Họ cũng hy vọng ngăn chặn lời cảnh báo của ông Trump về việc tăng thuế đối với xe cộ và phụ tùng ô tô lên mức 50% kể từ ngày 1/1/2027. Dù thời hạn này chỉ còn cách 6 tuần nữa, Mỹ vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về lời cảnh báo đó – vốn được Tổng thống đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tháng 8.

Ông Trump đã tổ chức một cuộc họp báo với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance. Đây là cuộc họp báo chính thức đầu tiên của ông Trump kể từ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cách đây 2 tuần. Trong phần phát biểu của mình, ông Rubio đã đề cập đến tình trạng "thiếu công bằng và mất cân bằng" trong quan hệ thương mại với Canada.

Ông Chris Galdieri, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Saint Anselm ở Manchester, bang New Hampshire, cho rằng việc đạt được một thỏa thuận thương mại mang lại sự ổn định hiện đang là lợi ích của cả hai quốc gia.