Mỹ: Nhiều cử tri đảng Cộng hòa do dự đi bỏ phiếu

Tổng thống Donald Trump vận động bầu cử tại bang Texas, Mỹ ngày 7-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Giới phân tích chính trị gọi hiện tượng này là “làn sóng rút lui của cử tri đảng Cộng hòa”, cho rằng lợi thế của phe Dân chủ có thể không xuất phát từ sự gia tăng sức hấp dẫn của đảng này, mà chủ yếu từ xu hướng suy giảm mức độ ủng hộ và nhiệt tình đối với Tổng thống Donald Trump.

Dấu hiệu suy giảm ủng hộ xuất hiện ngay tại các thành trì của đảng Cộng hòa, đặc biệt là ở miền Tây bang Michigan. Nhiều cử tri từng tích cực vận động cho Tổng thống Mỹ nay thờ ơ với bầu cử, trong khi hoạt động vận động trực tiếp giảm rõ rệt. Cử tri thất vọng về cuộc xung đột với Iran, giá xăng dầu và sinh hoạt tăng, cũng như việc Tổng thống Donald Trump chú trọng các công trình xây dựng tại Nhà Trắng thay vì giải quyết khó khăn kinh tế.

Số liệu khảo sát ghi nhận đảng Dân chủ hiện nắm giữ lợi thế về mức độ tham gia bỏ phiếu của cử tri. Khảo sát toàn quốc của NYT và Đại học Siena (Mỹ) trong tháng 9 cho thấy 61% cử tri của đảng Dân chủ khẳng định chắc chắn sẽ đi bỏ phiếu, so với 56% cử tri của đảng Cộng hòa.