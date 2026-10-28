Mỹ - Nhật nhất trí tăng cường hợp tác chống tấn công mạng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi tại cuộc gặp ở Cebu, Philippines, ngày 28/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, tại cuộc hội đàm ở Philippines, hai bên nhất trí phối hợp để ngăn chặn các hoạt động mạng độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, hoạt động kinh tế và an ninh quốc gia của hai nước.

Thỏa thuận trên được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt vụ truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu xảy ra gần đây ở Nhật Bản, bao gồm cả tại nhà cung cấp dịch vụ internet lớn GMO Internet Group Inc.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường đầu tư quốc phòng và tiếp tục liên kết chiến lược để tăng cường khả năng răn đe của liên minh an ninh song phương.