Mỹ-Nhật diễn tập bắn đạn thật, liên tục khai hỏa Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS

Cuộc diễn tập tại thao trường Yausubetsu ở phía Đông Hokkaido. Ảnh: NHK

Hôm 22-9, nội dung diễn tập tại thao trường Yausubetsu ở phía Đông Hokkaido được công khai với truyền thông. Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản diễn tập với thiết bị bay không người lái trinh sát ScanEagle 2, sau đó lực lượng 2 nước thực hiện bài bắn tầm xa dựa trên thông tin do thiết bị bay không người lái thu thập.

Trong cuộc diễn tập, Hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Lục quân Mỹ và Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS của Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản liên tục bắn đạn thật. Bộ Ngoại giao Nga đã phản đối các cuộc diễn tập này.

Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản khẳng định các cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay khu vực cụ thể nào. Ông Yamaguchi Takuya thuộc Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản cho biết cuộc diễn tập này là rất có ý nghĩa, khi 2 bên đạt được nhận thức chung và kiểm chứng được các quy trình tác xạ.

Theo NHK