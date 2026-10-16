Mỹ, Nhật Bản hợp tác xây dựng hai nhà máy bán dẫn tại New York

Theo thông báo của GlobalFoundries (GF), công ty này được lựa chọn xây dựng và vận hành các nhà máy tại khuôn viên trụ sở ở Malta, phía Bắc bang New York, trong khuôn khổ thỏa thuận đầu tư Mỹ-Nhật. Nhật Bản sẽ chi trả toàn bộ chi phí xây dựng dự án, với tổng mức đầu tư có thể lên tới 21 tỷ USD. Đây là dự án đầu tiên sử dụng trực tiếp nguồn vốn của Nhật Bản để đầu tư vào cơ sở hạ tầng sản xuất bán dẫn tại Mỹ. Khoảng 10 tỷ USD sẽ được đầu tư cho nhà máy đầu tiên, dự kiến khởi công trong năm nay và bắt đầu hoạt động vào năm 2029. Khi vận hành đầy đủ, nhà máy có khả năng tạo ra hơn 1.000 việc làm có kỹ năng cao tại bang New York. Dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm khoảng 27.000 việc làm trong lĩnh vực xây dựng và tại các doanh nghiệp đối tác.

Nhà máy thứ hai dự kiến được xem xét trên cơ sở nhu cầu thị trường và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước cuối năm 2028. Khu đất tại Malta đã hoàn tất các thủ tục cấp phép và có sẵn hạ tầng cần thiết, trong đó có hệ thống cung cấp điện và nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá dự án là một bước đi nhằm biến các khoản hỗ trợ thành nguồn lực phục vụ nền kinh tế Mỹ, trong khi Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho rằng dự án sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm có thu nhập cao cho người lao động Mỹ.

Theo thỏa thuận, Mỹ và Nhật Bản sẽ đồng sở hữu các cơ sở sản xuất, trong khi GF cung cấp công nghệ và nhân lực để vận hành. GF sẽ nhận phí vận hành trong ít nhất 20 năm. Dòng tiền dư thừa từ hoạt động của các nhà máy sẽ được chia đều giữa hai nước cho đến khi Nhật Bản thu hồi vốn gốc và lãi; sau đó, Mỹ sẽ nhận 90% dòng tiền này.

GF dự kiến tạo ra khoảng 3 tỷ USD dòng tiền dư thừa đã điều chỉnh trong 10 năm tới. Apple và Renesas, nhà sản xuất chất bán dẫn ô tô lớn nhất Nhật Bản, được xác định là những khách hàng đầu tiên. Trong khi đó, General Motors (GM) đã công bố hợp đồng cung cấp trực tiếp với GF, được mô tả là thỏa thuận đầu tiên giữa một nhà sản xuất ô tô hoàn chỉnh và một công ty đúc bán dẫn.