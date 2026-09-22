'Mỹ nhân wushu' giành được HCV tại 'ASIAD 2026' nhờ lời hứa với thần tượng Kai (EXO)

Nhân vật chính của câu chuyện này là Lydia Sham Hui Yu, một vận động viên võ thuật đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). Ngay sau khi giành chiến thắng ở nội dung "Trường Quyền nữ" tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (2026/Aichi, Nagoya) vào ngày 21/9 (giờ địa phương), Lydia Sham Hui Yu đã dành tặng chiến thắng của mình cho thần tượng Kai (EXO) thông qua mạng xã hội.

Cô bày tỏ niềm vui sướng tột độ: "Tôi thực sự đã giành được Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD). Tôi đã nỗ lực rất nhiều để giữ lời hứa này!" và gắn thẻ tài khoản chính thức của Kai.

Một video được đăng tải cùng bài viết cho thấy khoảnh khắc cô gặp Kai trực tiếp tại một sự kiện ký tặng fan trước đây. Trong video, Kai nhẹ nhàng hỏi Lydia Sham Hui Yu: "Nếu tôi tạo dáng cho bạn, bạn có giành được Huy chương Vàng không?", Lydia Sham Hui Yu trả lời không chút do dự: "Tôi sẽ cố gắng hết sức". Kai nhanh chóng đồng ý và bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình.

Tình yêu của Lydia Sham Hui Yu dành cho EXO 'tỏa sáng' cả trong và ngoài sân vận động. Cô không chỉ kết hợp những biểu tượng của EXO vào túi đồ tập luyện thường ngày mà còn đưa chúng vào trang phục thi đấu tại Á vận hội. Trong một video, cô tự hào khoe trang phục của mình và nói: "EXO có trên trang phục của tôi!". Sau đó, cô nói thêm: "Hẹn gặp lại các bạn tại buổi diễn encore từ ngày 6 đến 8/11", khiến khán giả bật cười.

Khi câu chuyện về Lydia Sham Hui Yu, người đã dốc hết sức lực, mồ hôi và nước mắt để giữ lời hứa với thần tượng yêu thích của mình và đứng trên bục vinh quang cao nhất, lan rộng, người hâm mộ và cư dân mạng cả trong và ngoài Hàn Quốc đã tràn ngập mạng xã hội với những lời chúc mừng. Các cộng đồng trực tuyến tràn ngập những phản hồi: Cô ấy là một 'seondeok' (fan thành công) thực thụ; Một lời động viên từ thần tượng chính là động lực giúp cô ấy giành Huy chương Vàng; Kai chắc hẳn rất tự hào khi nghe tin này...