Mỹ nhân VTV tuổi 43 trẻ đẹp như gái đôi mươi, làn da căng bóng, tiết lộ 3 loại đồ uống yêu thích

Mới đây, diễn viên Hồng Diễm đăng tải video trên trang cá nhân, chia sẻ thói quen sử dụng các loại đồ uống hằng ngày. Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 70.000 lượt xem cùng nhiều bình luận.

Theo nữ diễn viên, cô thường lựa chọn trà hoa cúc, trà hoa hồng và matcha latte nóng. Đây đều là những thức uống dễ chuẩn bị, phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của cô.

Hồng Diễm tiết lộ 3 loại đồ uống yêu thích để chăm sóc sức khỏe, làn da

Trong video, Hồng Diễm cho biết cô thường thay đổi giữa trà hoa cúc và trà hoa hồng. Khi pha, nữ diễn viên kết hợp một trong hai loại trà với táo đỏ bỏ hạt, kỷ tử và 4-5 quả long nhãn. Các nguyên liệu được cho vào bình giữ nhiệt dung tích 500ml, tráng qua nước sôi rồi ủ khoảng 20-30 phút trước khi thưởng thức.

Theo Hồng Diễm, cô yêu thích hai loại trà này vì cho rằng chúng có thể hỗ trợ giấc ngủ và cung cấp chất chống oxy hóa. Đây cũng là lý do nữ diễn viên duy trì thói quen uống trà thường xuyên.

Ngoài trà thảo mộc, Hồng Diễm còn thích uống matcha latte nóng vào buổi sáng hoặc sau bữa sáng. Cô hạn chế sử dụng thức uống này vào chiều tối vì nhận thấy bản thân dễ khó ngủ.

Để pha matcha latte, nữ diễn viên sử dụng khoảng 2 thìa cà phê bột matcha, hòa với 40-50ml nước nóng ở nhiệt độ khoảng 70 độ C. Sau đó, cô dùng chổi chuyên dụng đánh đều hỗn hợp trước khi thêm sữa đã làm nóng.

Với những người không sử dụng sữa bò, Hồng Diễm gợi ý có thể thay bằng sữa hạt tùy sở thích.

Matcha chứa các hợp chất polyphenol, trong đó có catechin với đặc tính chống oxy hóa. Tuy nhiên, chưa có đủ cơ sở để khẳng định việc uống matcha hoặc các loại trà kể trên có thể trực tiếp làm trẻ hóa làn da hay ngăn ngừa lão hóa.

Tuổi 43, Hồng Diễm vẫn trẻ trung, vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ hai con

Hồng Diễm sinh năm 1983, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và dẫn chương trình.

Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với nhiều bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Matxcơva - Mùa thay lá, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng, Hành trình công lý và Trạm cứu hộ trái tim.

Trên màn ảnh, Hồng Diễm thường đảm nhận những vai phụ nữ có cuộc sống nhiều biến cố, giàu tình cảm nhưng cũng mạnh mẽ khi đối diện khó khăn. Lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài dịu dàng giúp cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Ở tuổi 43, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với làn da mịn màng, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang thanh lịch. Ngoài chế độ ăn uống, cô còn duy trì thói quen tập luyện thể thao để giữ gìn sức khỏe và hình thể.

Dù là người nổi tiếng, Hồng Diễm khá kín tiếng về đời tư. Cô hạn chế chia sẻ thông tin về chồng và các con, chủ yếu đăng tải hình ảnh công việc cùng những khoảnh khắc đời thường.

Là mẹ hai con, nữ diễn viên vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân và duy trì các sở thích cá nhân. Những chia sẻ gần đây của cô về thói quen uống trà, matcha nhận được sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người yêu thích các phương pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đơn giản tại nhà.