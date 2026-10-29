Mỹ nhân VTV từng đóng cô y tá xinh đẹp, nay lấy chồng doanh nhân ngành ô tô, diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng

Mỹ nhân phim giờ vàng khoe sắc vóc sau sinh, diện bikini đầy quyến rũ

Mới đây, diễn viên Phạm Ngọc Anh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Trong những khung hình mới, người đẹp tự tin khoe vóc dáng cân đối, vòng eo nhỏ cùng làn da trắng sáng. Dù đã trải qua một lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ, khiến nhiều người dành lời khen. Phong cách thời trang gợi cảm cũng cho thấy sự tự tin của cô khi trở lại với các hoạt động cá nhân sau thời gian dành cho gia đình.

Phạm Ngọc Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình Việt Nam. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm như Chạy trốn thanh xuân, Lửa ấm, 11 tháng 5 ngày, Phố trong làng và Gia đình mình vui bất thình lình. Trong đó, vai cô y tá Ngọc ở Phố trong làng giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn nhờ ngoại hình xinh đẹp và chuyện tình với nhân vật công an xã Nam. Trước khi theo đuổi diễn xuất, cô từng học tại Trường Đại học Công đoàn và hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh.

Sau khi lập gia đình và sinh con, Ngọc Anh có những thay đổi trong việc sắp xếp công việc cũng như chăm sóc bản thân. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô chủ động giảm khoảng 5 kg trước khi trở lại phim trường, đồng thời duy trì số đo ba vòng 82-56-87 cm. Vóc dáng nhỏ nhắn, vòng eo thon và phong cách ăn mặc đa dạng giúp cô tự tin khi diện những thiết kế ôm sát hoặc bikini. Những hình ảnh mới nhất cũng tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ đối với quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh của nữ diễn viên.

Không chỉ gây chú ý bởi vóc dáng, nữ diễn viên còn được khen ngợi nhờ phong cách thời trang ngày càng trưởng thành. Cô thường lựa chọn trang phục tôn đường cong, kết hợp cùng lối trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc dài nữ tính. Khi xuất hiện tại các sự kiện, Ngọc Anh có thể biến hóa với những bộ váy thanh lịch, trong khi hình ảnh đời thường lại thiên về sự thoải mái và trẻ trung. Sự linh hoạt trong phong cách giúp cô duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Kết hôn với doanh nhân ngành ô tô, được chồng quan tâm và ủng hộ sự nghiệp

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống hôn nhân của Phạm Ngọc Anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 3/2024, nữ diễn viên tổ chức đám cưới với doanh nhân Minh Chiến tại Hà Nội. Ông xã cô sinh năm 1990, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Trước khi quyết định kết hôn, cả hai đã có thời gian tìm hiểu, đồng hành và xây dựng mối quan hệ.

Trong những lần chia sẻ về cuộc sống sau đám cưới, Ngọc Anh cho biết ông xã là người hướng về gia đình, có tính cách hiền lành và thích những điều giản dị. Dù làm kinh doanh, Minh Chiến không đặt nặng những hoạt động phô trương mà dành sự quan tâm cho cuộc sống thường ngày. Nữ diễn viên từng bày tỏ rằng ở bên chồng, cô cảm thấy bản thân gắn bó với gia đình nhiều hơn và biết quan tâm đến những người xung quanh.

Một điều khiến Ngọc Anh trân trọng là sự tôn trọng của chồng đối với công việc nghệ thuật. Diễn xuất đôi khi đòi hỏi nữ diễn viên phải hóa thân vào những nhân vật có hoàn cảnh, tính cách và mối quan hệ tình cảm khác nhau. Theo chia sẻ của cô, Minh Chiến hiểu đặc thù nghề nghiệp và không gây áp lực để vợ từ bỏ đam mê sau khi kết hôn. Đây cũng là yếu tố giúp nữ diễn viên có thể tiếp tục theo đuổi công việc khi đã trở thành người vợ, người mẹ.

Sau đám cưới, vợ chồng Ngọc Anh đón con trai đầu lòng, đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc sống gia đình. Người đẹp dành thời gian chăm sóc con và học cách thích nghi với vai trò làm mẹ. Cô từng chia sẻ về những trải nghiệm mới mẻ trong hành trình nuôi con nhỏ, từ việc tìm hiểu kiến thức chăm sóc trẻ đến sắp xếp thời gian sinh hoạt. Những thay đổi này khiến cuộc sống của nữ diễn viên bận rộn hơn nhưng cũng mang đến nhiều niềm vui.

Về kinh tế gia đình, Ngọc Anh từng cho biết ông xã đảm nhận phần lớn trách nhiệm tài chính, song bản thân cô vẫn duy trì khoản tiết kiệm riêng và có nguồn thu nhập từ hoạt động đầu tư, kinh doanh. Nữ diễn viên không muốn hoàn toàn phụ thuộc vào chồng mà mong có sự chủ động trong cuộc sống. Bên cạnh công việc nghệ thuật, cô cũng quan tâm đến những cơ hội kinh doanh phù hợp để bảo đảm sự ổn định lâu dài.

Sau hơn hai năm kết hôn, Phạm Ngọc Anh đang tận hưởng cuộc sống bên chồng con, đồng thời duy trì hình ảnh một nữ diễn viên trẻ trung, quyến rũ. Từ cô y tá xinh đẹp trên màn ảnh VTV đến người mẹ một con ngoài đời, Ngọc Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống nhưng vẫn giữ niềm yêu thích với nghệ thuật. Loạt ảnh bikini mới nhất cho thấy sự tự tin của nữ diễn viên khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.