Mỹ nhân VTV sinh năm 1990 từng là hot girl Hà Nội, lấy chồng CEO tập đoàn, sinh 2 con vẫn đẹp như thiếu nữ

Phanh Lee tên thật là Lê Phương Anh, sinh năm 1990 tại Hà Nội. Trước khi được khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình, cô từng là một trong những hot girl nổi bật của Hà thành nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng phong cách nữ tính.

Dù không được đào tạo chuyên sâu về diễn xuất, Phanh Lee vẫn từng bước tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Cô tham gia nhiều bộ phim như Trái tim có nắng, Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi,... Đặc biệt, những vai diễn trong các bộ phim tình cảm phát sóng trên VTV giúp người đẹp nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Ở thời điểm sự nghiệp đang phát triển, Phanh Lee lựa chọn một hướng đi khác. Tháng 6/2020, cô tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân, là CEO của một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc gia đình.

Rời xa showbiz, tận hưởng cuộc sống bên chồng và hai con

Sau khi lập gia đình, Phanh Lee gần như không tham gia các dự án phim mới. Thay vì tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên truyền hình, cô dành phần lớn thời gian cho tổ ấm và cuộc sống riêng.

Tháng 7/2021, Phanh Lee sinh con gái đầu lòng, tên thân mật là Sochu. Đến tháng 10/2022, cô tiếp tục đón con thứ hai. Hai lần sinh nở cách nhau không quá xa khiến cuộc sống của nữ diễn viên có nhiều thay đổi, đặc biệt trong việc chăm sóc con nhỏ.

Trên mạng xã hội, Phanh Lee thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên các con, từ những chuyến đi chơi, du lịch đến các hoạt động sinh hoạt thường ngày. Cô cũng dành nhiều thời gian đồng hành cùng hai bé trong những năm tháng đầu đời.

Dù có cuộc sống sung túc, người đẹp khá kín tiếng về đời tư của ông xã. Cô hạn chế chia sẻ hình ảnh và thông tin cá nhân của chồng, thay vào đó chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc bên con cái, bạn bè và các chuyến nghỉ dưỡng.

Bên cạnh thời gian chăm sóc gia đình, Phanh Lee còn thường xuyên xuất hiện tại những địa điểm du lịch nổi tiếng, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Những hình ảnh được cô đăng tải cho thấy cuộc sống thoải mái, nhiều trải nghiệm sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Sinh hai con vẫn giữ sắc vóc trẻ trung ở tuổi 36

Sau sáu năm kết hôn, Phanh Lee vẫn nhận được nhiều sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Không còn thường xuyên đóng phim, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng, gặp gỡ bạn bè và những khoảnh khắc bên các con.

Người đẹp cũng có sự thay đổi đáng kể về phong cách thời trang. Nếu trước đây Phanh Lee gắn liền với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo thì hiện tại cô chuộng những thiết kế thanh lịch, sang trọng nhưng không kém phần gợi cảm.

Trong các chuyến du lịch biển, nữ diễn viên tự tin diện áo tắm, váy hai dây hoặc những trang phục tôn dáng. Vóc dáng thon gọn, làn da sáng cùng gương mặt trẻ trung khiến cô thường nhận được lời khen từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh của Phanh Lee không hoàn toàn dễ dàng. Nữ diễn viên từng chia sẻ việc giảm mỡ sau tuổi 30 cần nhiều thời gian và sự kiên trì. Có giai đoạn, dù duy trì tập luyện và kiểm soát ăn uống, cô vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi rõ rệt như mong muốn.

Thay vì chỉ tập trung vào con số trên cân, Phanh Lee chú trọng hơn đến việc cải thiện tỷ lệ mỡ và xây dựng thói quen vận động đều đặn. Sau quá trình kiên trì, cô dần lấy lại vóc dáng săn chắc và tự tin diện nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Bên cạnh nhan sắc, phong cách sống của Phanh Lee cũng là chủ đề được chú ý. Nữ diễn viên thường xuất hiện tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng, diện trang phục cùng phụ kiện hàng hiệu. Dù vậy, cô hiếm khi công khai chi tiết về tài sản hay hoạt động kinh doanh của gia đình.

Ở tuổi 36, Phanh Lee không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước nhưng vẫn giữ được sức hút riêng. Từ một hot girl Hà Nội trở thành gương mặt quen thuộc trên phim VTV, rồi lựa chọn dành thời gian cho gia đình, nữ diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống bên chồng và hai con.

Ảnh: FBNV