Từng chặt củi, hái cam thuê từ thời học cấp 3

Sinh năm 1995 tại Tuyên Quang, Trình Mỹ Duyên có tuổi thơ gắn liền với vùng đồi núi. Mong muốn tự lập về kinh tế đã hình thành ở nữ diễn viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thời học cấp 3, cô cùng bạn bè đi chặt củi, lấy bông chít trong rừng đem bán cho những người làm chổi. Mỹ Duyên còn nhận hái cam thuê, kiếm khoảng 100.000 đồng mỗi ngày. Có những hôm, nhóm bạn phải vượt qua nhiều ngọn đồi, làm việc từ sáng đến chiều.

Sau này, khi vào TP.HCM lập nghiệp, người đẹp tiếp tục mưu sinh bằng công việc phục vụ quán nước, bán hàng tại tiệm vàng. Cô muốn tự lo chi phí sinh hoạt và chứng minh với gia đình rằng lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của mình không sai.

Giấu bố mẹ thi hoa hậu, rẽ hướng từ sư phạm sang diễn xuất

Từng mong muốn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình, Mỹ Duyên chọn học ngành Sư phạm Tiểu học tại Đại học Tân Trào.

Dù vậy, niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ nguôi ngoai. Khi sắp tốt nghiệp, cô bí mật đăng ký Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Đến lúc lọt vào bán kết và phải tới Nha Trang dự thi, người đẹp mới báo cho bố mẹ.

Sau nhiều lần thuyết phục gia đình, Mỹ Duyên được phép tham gia cuộc thi và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài.

Cô hoàn thành chương trình đại học, từng trải nghiệm công việc đứng lớp trước khi chính thức chuyển hướng sang hoạt động nghệ thuật.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Mỹ Duyên khi cô đảm nhận vai Thúy Kiều trong phim điện ảnh Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền.

Từ một cô gái tốt nghiệp ngành sư phạm, Trình Mỹ Duyên dần ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim như Đừng nói khi yêu, Mặt trời mùa đông, Mình yêu nhau bình yên thôi, Mẹ biển và Tiểu tam không có lỗi?.

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với vai cô giáo Sinh trong phim Mùa hè năm ấy.

Trình Mỹ Duyên khoe nhan sắc ngọt ngào, rạng rỡ trong khoảnh khắc đời thường - Nguồn video: Facebook Mỹ Duyên.