Mỹ nhân Việt xưa lội ruộng đi cấy, 19 tuổi đăng quang Hoa hậu, sở hữu đôi chân 1m11, 24 tuổi làm dâu hào môn

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa. Trước khi trở thành một trong những nàng hậu nổi tiếng của showbiz Việt, cô lớn lên trong một gia đình làm nông và có tuổi thơ rất đỗi bình dị.

Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà từng chia sẻ những hình ảnh thời nhỏ, khi cô theo bố mẹ ra đồng. Hình ảnh cô gái chân lấm tay bùn, lội ruộng cấy lúa khác xa vẻ sang trọng, chỉn chu của Hoa hậu Việt Nam sau này.

Xuất thân bình dị cũng là điều Đỗ Thị Hà chưa từng né tránh. Sau khi nổi tiếng, cô vẫn nhiều lần nhắc đến quê hương và những kỷ niệm gắn với ruộng đồng.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020. Khi đang là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam và giành chiếc vương miện khi mới 19 tuổi.

Tuổi thơ của Đỗ Hà gắn liền với cánh đồng, ruộng lúa

Từ cô gái lội ruộng đi cấy đến nàng hậu có đôi chân dài 1,11 m

Thời điểm tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà gây ấn tượng với chiều cao khoảng 1,75 m, gương mặt sáng và vóc dáng cân đối. Đặc biệt, đôi chân dài 1,11 m trở thành một trong những đặc điểm hình thể nổi bật của người đẹp Thanh Hóa. Sau đăng quang, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 và lọt Top 13 chung cuộc.

Từ một sinh viên có phong cách khá giản dị, Đỗ Thị Hà cũng dần thay đổi hình ảnh. Người đẹp theo đuổi phong cách trưởng thành hơn, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí.

Tủ đồ của cô ngày càng có thêm nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu thời trang cao cấp. Váy áo, túi xách, giày và phụ kiện được phối theo hướng sang trọng nhưng vẫn phù hợp với lợi thế hình thể của nàng hậu.

Đỗ Thị Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc

Đôi chân dài cũng giúp Đỗ Thị Hà dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục. Khi dự sự kiện, cô thường lựa chọn váy xẻ cao hoặc thiết kế ôm dáng; còn trong đời thường, người đẹp chuộng phong cách trẻ trung, thoải mái hơn.

Sau vài năm bước chân vào showbiz, nhan sắc Đỗ Thị Hà được nhận xét ngày càng trưởng thành. Cô cũng từng chia sẻ về việc chú trọng chăm sóc bản thân, tập luyện và duy trì lối sống phù hợp để giữ vóc dáng.

Tuổi 24 kết hôn với Tổng Giám đốc, cuộc sống sau đám cưới thay đổi

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Đỗ Thị Hà cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nàng hậu từng có thời gian dài kín tiếng trong chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Đến tháng 10/2025, cả hai chính thức tổ chức đám cưới. Ông xã của Đỗ Thị Hà hiện giữ vị trí Tổng giám đốc một tập đoàn lớn.

Sau khi lập gia đình, Đỗ Thị Hà giảm tần suất xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Thay vào đó, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc kinh doanh và cuộc sống riêng.

Nàng hậu và chồng - doanh nhân Viết Vương

Trên mạng xã hội, người đẹp vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường. Cô chia sẻ sở thích cắm hoa, nấu ăn và chăm chút không gian sống. Những bình hoa được tự tay chọn, cắt tỉa và sắp xếp cũng thường xuyên xuất hiện trong các video của nàng hậu.

Đỗ Thị Hà và ông xã còn dành thời gian cho những chuyến du lịch. Trang cá nhân của người đẹp từng xuất hiện hình ảnh tại nhiều điểm đến ở châu Á và châu Âu. Phong cách thời trang của nàng hậu sau khi kết hôn cũng nhận được sự chú ý. Bên cạnh những trang phục đơn giản khi ở nhà hay đi chơi, cô thường kết hợp túi xách, giày dép và phụ kiện hàng hiệu trong những chuyến đi.

Từ cô bé lớn lên giữa ruộng đồng Thanh Hóa đến Hoa hậu Việt Nam, rồi bước vào cuộc sống hôn nhân ở tuổi 24, hành trình của Đỗ Thị Hà có nhiều thay đổi. Dù cuộc sống hiện tại khác xa những ngày theo bố mẹ ra đồng, nàng hậu vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị bên cạnh vẻ ngoài sang trọng quen thuộc.

Ảnh: FBNV