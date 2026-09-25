Mỹ nhân Việt tuổi 48 vẫn trẻ trung, làm mẹ đơn thân 2 con, tổ ấm 4 tầng giữa TP.HCM đẹp như khu vườn

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, quê Đồng Tháp. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và giành danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch. Sau đó, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh.

Những năm gần đây, Thân Thúy Hà vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2025, cô gây chú ý khi đảm nhận vai bà Kiều trong Mưa đỏ - bộ phim đạt doanh thu phòng vé cao và nhận được sự quan tâm lớn của khán giả.

Ở tuổi 48, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật. Ngoài những hình ảnh trên phim trường, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, chăm sóc nhà cửa, cây cối và dành thời gian cho các con.

Làm mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con

Thân Thúy Hà từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi chia tay, cô lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và tự mình chăm sóc con trai đầu lòng Duy Anh.

Năm 2019, nữ diễn viên sinh con thứ hai tại Mỹ, một bé gái có tên thân mật là Hera. Thân Thúy Hà giữ kín thông tin về bố của con gái và nhiều năm qua chủ yếu tập trung cho công việc cũng như việc nuôi dạy hai con.

Con trai lớn Duy Anh sinh năm 2009, hiện đã 17 tuổi. Đầu năm 2026, cậu sang Mỹ du học sau nhiều năm ấp ủ kế hoạch này. Thân Thúy Hà từng chia sẻ rằng cô chăm chỉ đóng phim, đầu tư và tích lũy để chuẩn bị cho việc học của con.

Dù có sự nghiệp lâu năm, nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn giữ thói quen tiết kiệm hình thành từ thời thơ ấu. Những ngày không phải đi quay, cô thường ở nhà nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc gia đình.

Căn nhà 4 tầng phủ kín cây xanh và hoa

Hiện Thân Thúy Hà cùng các con sinh sống trong căn nhà 4 tầng tại TP.HCM. Không gian sống của nữ diễn viên gây ấn tượng không phải bởi cách bài trí quá cầu kỳ mà bởi lượng cây xanh và hoa được trồng ở nhiều vị trí.

Ngay từ khu vực cổng, căn nhà đã được bao phủ bởi những mảng xanh. Cổng vòm có cây leo, lối đi lát gạch xen sỏi, hai bên bố trí nhiều chậu cây và hoa. Nữ diễn viên tận dụng cả hiên nhà, ban công và những khoảng trống nhỏ để trồng thêm cây.

Bên trong, Thân Thúy Hà ưu tiên không gian thoáng và gần gũi với thiên nhiên. Ban công các tầng cũng được biến thành những khu vườn nhỏ với nhiều loại hoa, tạo thành khoảng thư giãn ngay giữa thành phố.

Ngoài chăm sóc cây cối, nữ diễn viên còn thích tự tay nấu ăn và trang trí nhà cửa. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trong căn nhà, từ chăm hoa, nấu nướng đến những bữa cơm cùng gia đình.

Ở tuổi 48, Thân Thúy Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ, trong đó có Tăng Thanh Hà. Hai người từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những buổi gặp gỡ bạn bè. Thân Thúy Hà cũng được khán giả nhận xét có phong cách ngày càng trẻ trung, thanh lịch khi bước vào tuổi U50.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Ngoài những dự án phim ảnh, phần lớn thời gian của cô dành cho hai con và căn nhà nhiều cây xanh - nơi Thân Thúy Hà tìm thấy sự thư thái sau những ngày bận rộn trên phim trường.