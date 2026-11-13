Mỹ nhân Việt tuổi 42, là mẹ 3 con vẫn được đề cử đẹp nhất thế giới, nhìn lại nhan sắc 20 năm trước gây bất ngờ

Hồ Ngọc Hà là một trong những nghệ sĩ Việt được TC Candler giới thiệu trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi nữ ca sĩ đã hoạt động nghệ thuật hơn hai thập kỷ, đồng thời là mẹ của ba người con.

Sinh năm 1984, quê Quảng Trị, Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang âm nhạc. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo và phong cách trình diễn cuốn hút, cô từng bước xây dựng tên tuổi, trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt.

Từ hình ảnh 20 năm trước đến nhan sắc tuổi 42

Cách đây không lâu, Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên Instagram cá nhân đoạn video ghi lại màn song ca với Tùng Dương từ khoảng 20 năm trước. Trong clip, hai nghệ sĩ đứng chung sân khấu biểu diễn trước đông đảo khán giả. Nhìn lại hình ảnh thời trẻ, nữ ca sĩ hài hước viết: "Cha mẹ ơi ngày xưa đúng nghĩa không có gì để mất".

Đoạn video gợi nhớ thời điểm Hồ Ngọc Hà mới chuyển từ nghề người mẫu sang ca hát. Khi ấy, cô gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, phong cách hiện đại và khả năng trình diễn, nhưng cũng phải đối mặt với những ý kiến trái chiều về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc.

Hồ Ngọc Hà khoe nhan sắc và thần thái cuốn hút trong video đăng tải trên trang Facebook chính thức. Nguồn: Facebook Hồ Ngọc Hà.

Việc đứng chung sân khấu với Tùng Dương, một giọng ca được đánh giá cao về chuyên môn, từng khiến Hồ Ngọc Hà trở thành đối tượng so sánh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc, từng bước xây dựng phong cách riêng và tạo dựng chỗ đứng trong thị trường giải trí.

Sau khoảng hai thập kỷ, cả hai nghệ sĩ đều có sự nghiệp riêng. Tùng Dương được biết đến với những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, trong khi Hồ Ngọc Hà phát triển hình ảnh nghệ sĩ giải trí đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, thời trang đến truyền hình thực tế và kinh doanh.

Những ca khúc như Tìm lại giấc mơ, Gửi người yêu cũ, Cả một trời thương nhớ cùng các chương trình biểu diễn được đầu tư đã góp phần tạo nên dấu ấn của Hồ Ngọc Hà. Việc thoải mái chia sẻ lại hình ảnh cũ, kể cả những màn trình diễn từng gây tranh luận, cũng cho thấy cách nữ ca sĩ nhìn nhận hành trình nghệ thuật của mình sau nhiều năm.

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì phong cách thời trang quyến rũ, thường xuất hiện với những thiết kế ôm sát, cắt xẻ hoặc xuyên thấu trên sân khấu và tại các sự kiện. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, nữ ca sĩ tự tin diện bikini, khoe vóc dáng săn chắc cùng vòng eo thon gọn.

Để giữ gìn hình thể, cô duy trì thói quen tập yoga nhiều năm, kết hợp gym và các hoạt động vận động thường xuyên. Hồ Ngọc Hà cũng chú trọng chế độ ăn uống, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và duy trì việc tập luyện phù hợp với từng giai đoạn của cuộc sống.

Việc được TC Candler đưa vào danh sách đề cử năm 2026 là một dấu mốc đáng chú ý đối với nữ ca sĩ. Tuy nhiên, đây mới là vòng giới thiệu ứng viên, chưa phải kết quả xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới cuối cùng.

Cuộc sống bên Kim Lý và ba con sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Hồ Ngọc Hà cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ ca sĩ có con trai đầu lòng Nguyễn Quốc Hưng, tên thân mật Subeo, sinh năm 2010, với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Sau khi chia tay, cả hai vẫn cùng quan tâm, chăm sóc con trai.

Năm 2017, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý bén duyên khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau đó, cặp đôi công khai mối quan hệ tình cảm và thường xuyên đồng hành trong công việc cũng như cuộc sống.

Tháng 11/2020, Hồ Ngọc Hà sinh đôi một bé gái và một bé trai, được gia đình gọi bằng tên thân mật Lisa và Leon. Hình ảnh Kim Lý quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ tại bệnh viện sau khi cô sinh con từng thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên Kim Lý và ba con. Nam diễn viên có mối quan hệ gần gũi với Subeo, trong khi cặp song sinh Lisa và Leon cũng nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ qua những hình ảnh gia đình được đăng tải trên mạng xã hội.

Dù bận rộn với công việc và chăm sóc các con, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia biểu diễn và xuất hiện tại những sự kiện giải trí, thời trang. Cô cũng thường xuyên chia sẻ về việc cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân.

Từ người mẫu trẻ bước vào lĩnh vực ca hát đến nữ nghệ sĩ có hơn 20 năm hoạt động trong showbiz, Hồ Ngọc Hà đã trải qua nhiều thay đổi về sự nghiệp và cuộc sống. Ở tuổi 42, việc tiếp tục được chú ý bởi nhan sắc, phong cách và xuất hiện trong danh sách đề cử quốc tế cho thấy sức hút của nữ ca sĩ vẫn được duy trì sau nhiều năm.