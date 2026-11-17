Hoàng Như Mỹ là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích các chương trình người mẫu và cuộc thi nhan sắc. Cô từng tham gia The Face Vietnam 2018, thuộc đội huấn luyện viên Minh Hằng, gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, mái tóc xoăn xù đặc trưng và phong cách có phần nổi loạn.

Sau chương trình, người đẹp tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu, đồng thời thử sức tại các đấu trường sắc đẹp. Cô từng tham gia Miss Universe Vietnam 2022 trước khi trở lại cuộc thi vào năm 2026.

Tại Miss Universe Vietnam 2026, Hoàng Như Mỹ giành hai giải thưởng phụ gồm Người đẹp trang phục bikini (Best in Swimsuit) và Người đẹp du lịch. Thành tích này giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm, đặc biệt là với vóc dáng cân đối và khả năng thể hiện phong cách cá nhân.

Vóc dáng nóng bỏng của người đẹp từng là học trò Minh Hằng

Sinh năm 1997, Hoàng Như Mỹ sở hữu số đo ba vòng 84-60-94 cm. Người đẹp gây ấn tượng với vòng eo thon gọn, đường cong rõ nét cùng thần thái tự tin trước ống kính.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch biển. Từ thiết kế hai mảnh đơn giản đến những mẫu đồ bơi có đường cắt táo bạo, Như Mỹ đều ưu tiên trang phục giúp tôn lên lợi thế hình thể.

Không chỉ lựa chọn bikini để khoe dáng, người đẹp còn thể hiện sự yêu thích với những bộ váy ôm sát, đầm bodycon hoặc trang phục có chi tiết cut-out ở eo, ngực và hông. Những thiết kế này giúp làm nổi bật vóc dáng, đồng thời phù hợp với hình ảnh gợi cảm mà cô đang xây dựng.

Dù vậy, phong cách của Như Mỹ không chỉ gói gọn trong những bộ trang phục táo bạo. Đôi khi, cô thay đổi hình ảnh bằng các mẫu váy trễ vai, bèo nhún hoặc chất liệu mềm mại, mang đến vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch hơn.

Gu thời trang cá tính, chuộng trang phục cắt xẻ tôn dáng

Trong đời thường, Hoàng Như Mỹ yêu thích phong cách thời trang phóng khoáng, kết hợp giữa nét nữ tính và những chi tiết hiện đại.

Có lần, cô lựa chọn mẫu váy ngắn màu nâu đất với phần thân trên quây ngực, dây vai mảnh và chân váy xếp ly. Thiết kế vừa tôn dáng vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, phù hợp với những buổi dạo phố.

Ở một lần xuất hiện khác, người đẹp phối áo thun trắng ôm sát cùng chân váy ngắn chấm bi có chi tiết nhún bèo. Cô kết hợp túi kẹp nách quai xích, ruy băng buộc tóc và giày mule cao gót, tạo nên tổng thể mang hơi hướng thời trang Y2K.

Khi diện quần ống rộng, Như Mỹ thường lựa chọn áo croptop hoặc áo có phom dáng gọn gàng để cân đối tỷ lệ cơ thể. Cách phối đồ này giúp cô khoe vòng eo thon mà vẫn giữ được sự năng động, thoải mái.

Để duy trì vóc dáng, người đẹp kết hợp nhiều hình thức vận động như tập gym, đạp xe, bơi lội và chạy bộ. Việc duy trì thói quen tập luyện giúp cô tăng cường sức bền và giữ hình thể săn chắc, đáp ứng yêu cầu của công việc người mẫu.

Từ một thí sinh gây chú ý bởi ngoại hình cá tính tại The Face Vietnam 2018, Hoàng Như Mỹ đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp. Ở tuổi 29, cô tiếp tục theo đuổi phong cách gợi cảm, tự tin với vóc dáng và những lựa chọn trang phục mang đậm cá tính.

Hoàng Như Mỹ tự tin trình diễn bikini, khoe vóc dáng quyến rũ. Nguồn: Facebook Hoàng Như Mỹ

Ảnh: FBNV