Mỹ nhân Việt lọt top gương mặt đẹp nhất thế giới khoe vóc dáng quyến rũ

Thời gian gần đây, Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục ôm sát, tôn đường cong cơ thể. Người đẹp không ngại lựa chọn những thiết kế có đường cắt táo bạo, khoe vẻ gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Những hình ảnh mới của Trúc Diễm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ, vóc dáng thon gọn và phong thái cuốn hút của người đẹp. Dù đã bước sang tuổi 39, cô vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ, khiến không ít người ngưỡng mộ. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sở hữu vẻ đẹp Á Đông thanh tú với những đường nét hài hòa. Gương mặt thon gọn, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn cùng ánh mắt sâu lắng tạo nên sức hút riêng. Nhan sắc của cô là sự kết hợp giữa nét dịu dàng, nữ tính và thần thái quyến rũ, giúp người đẹp luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Bên cạnh gương mặt xinh đẹp, Trúc Diễm còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1,72 m cùng vóc dáng cân đối. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Năm 2007, Trúc Diễm đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái Đất và giành giải Người đẹp thời trang. Trong thập niên 2000, cô là một trong những người mẫu đắt show, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang và được nhiều nhãn hàng săn đón. Với sức hút trên các phương tiện truyền thông thời điểm đó, người đẹp từng được ưu ái gọi bằng danh xưng "nữ hoàng quảng cáo". Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Năm 2011, Trúc Diễm tiếp tục đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại Hoa hậu Quốc tế và lọt vào top 15 chung cuộc. Đến năm 2014, cô một lần nữa gây chú ý khi được chuyên trang TC Candler bình chọn vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Thành tích này góp phần khẳng định sức hút nhan sắc của người đẹp Việt trên bản đồ sắc đẹp quốc tế. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Trương Tri Trúc Diễm còn được đánh giá là mỹ nhân có nền tảng học vấn tốt. Cô tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Ở tuổi 39, Trúc Diễm đang xây dựng cuộc sống ổn định tại Mỹ, đồng thời phát triển các hoạt động liên quan đến thời trang và nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Sau đổ vỡ hôn nhân, người đẹp lựa chọn lối sống kín tiếng hơn, ít chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân và tập trung vào những mục tiêu riêng. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm

Cận cảnh nhan sắc của Trương Tri Trúc Diễm. Clip: FB Trương Tri Trúc Diễm