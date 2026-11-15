Mỹ nhân Việt hai lần đăng quang hoa hậu gây ngỡ ngàng với tấm lưng trần, nhan sắc tuổi 30 đẹp khó rời mắt

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Trong bộ ảnh, nàng hậu lựa chọn thiết kế đầm đen với những khoảng hở táo bạo, đặc biệt là phần lưng được khoét sâu, giúp tôn lên vóc dáng thon gọn và đường cong quyến rũ.

Khác với hình ảnh nữ tính thường thấy ở nhiều người đẹp, Kỳ Duyên kết hợp trang phục gợi cảm cùng mái tóc ngắn được tạo kiểu gọn gàng. Sự tương phản giữa chiếc váy mềm mại và kiểu tóc cá tính mang đến vẻ ngoài hiện đại, sắc sảo, đồng thời làm nổi bật thần thái tự tin của cô.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Nếu Kỳ Duyên lựa chọn phong cách quyến rũ với đầm đen hở lưng thì Thiên Ân lại gây ấn tượng bằng trang phục mang hơi hướng menswear, mạnh mẽ và thời thượng.

Hai nàng hậu cùng tạo dáng thân thiết trước ống kính, tạo nên những khung hình nổi bật nhờ sự đối lập trong phong cách. Màn xuất hiện chung của Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Từng khoe lưng trần để ăn mừng phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên gây chú ý với những thiết kế khoe lưng. Trước đó, khi bộ phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 đạt cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng, nàng hậu từng thực hiện một bộ ảnh gợi cảm để ăn mừng thành tích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Kỳ Duyên chia sẻ: "Em Mầu ăn mừng bộ phim điện ảnh thứ 2 - Chị Chị Em Em 3 đạt 100 tỷ".

Ở bộ ảnh này, người đẹp tiếp tục lựa chọn trang phục khoe phần lưng trần, kết hợp cách tạo dáng quyến rũ và thần thái sắc sảo. Hình ảnh nhận được nhiều lời khen về vóc dáng cũng như sự tự tin của Kỳ Duyên khi bước sang tuổi 30.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Kỳ Duyên đang từng bước mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất. Sau khi góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ, cô tiếp tục tham gia dự án điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Việc bộ phim đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thử sức với màn ảnh rộng của nàng hậu.

Nhan sắc tuổi 30 của hoa hậu hai lần đăng quang

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định, lần đầu được công chúng biết đến rộng rãi khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm đó, cô mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt được quan tâm trong làng giải trí.

Mười năm sau, Kỳ Duyên tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024, trở thành người đẹp sở hữu hai danh hiệu hoa hậu tại hai cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe và lọt Top 30 chung cuộc.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Kỳ Duyên có nhiều thay đổi về phong cách. Từ hình ảnh một cô gái trẻ trung khi mới đăng quang, người đẹp dần chuyển sang phong cách trưởng thành, cá tính và không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên tiếp tục duy trì sức hút với những bộ ảnh thời trang nổi bật, đồng thời tìm kiếm cơ hội mới trong lĩnh vực điện ảnh. Loạt ảnh khoe lưng trần mới đây một lần nữa cho thấy sự tự tin của nàng hậu trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Ảnh: FBNV