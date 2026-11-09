Mỹ nhân Việt đẹp đến mức được truyền thông Trung Quốc gọi là 'nữ thần', U40 làm mẹ một con vẫn quyến rũ, sống trong biệt thự triệu đô

Minh Hằng sinh năm 1987 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất phim. Gia nhập showbiz từ khi còn trẻ, cô ghi dấu ấn qua nhiều dự án như Gọi giấc mơ về, Vừa đi vừa khóc, Sắc đẹp ngàn cân, Bẫy ngọt ngào và Chị chị em em 2. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Minh Hằng còn được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang biến hóa và cuộc sống riêng tư.

Năm 2021, nữ nghệ sĩ từng được tờ China Times của Trung Quốc dành lời khen về nhan sắc, gọi cô là “nữ thần Việt Nam”. Khi ấy, Minh Hằng gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng hình thể cân đối. Đến nay, dù đã bước sang tuổi 39 và trải qua một lần sinh nở, nữ ca sĩ vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung, thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục tôn đường cong.

Sinh con trai ở tuổi 36, U40 vẫn sở hữu vóc dáng quyến rũ

Tháng 8/2023, Minh Hằng sinh con trai đầu lòng, tên thân mật là bé Mỡ, sau hành trình mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trước đó, nữ ca sĩ từng công khai những khó khăn và cảm xúc khi thực hiện IVF, đồng thời chia sẻ về sự đồng hành của ông xã trong quá trình chuẩn bị làm mẹ.

Sau khi đón con đầu lòng, Minh Hằng dần trở lại với công việc nghệ thuật và các hoạt động giải trí. Nữ ca sĩ gây chú ý khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ cùng đường cong đầy đặn. Trong những chuyến nghỉ dưỡng, cô thường lựa chọn bikini hoặc trang phục ôm sát, tự tin khoe hình thể sau sinh.

Phong cách thời trang của Minh Hằng cũng có sự thay đổi theo hướng trưởng thành và quyến rũ hơn. Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh trẻ trung, năng động thì hiện tại, nữ nghệ sĩ thường ưu tiên những thiết kế có đường cắt tinh tế, chất liệu mềm mại hoặc phom dáng tôn hình thể. Khi tham dự sự kiện, Minh Hằng vẫn giữ phong thái tự tin và khả năng biến hóa đa dạng, từ thanh lịch đến gợi cảm.

Bên cạnh việc tập luyện, nữ ca sĩ cũng dành thời gian chăm sóc bản thân và cân bằng giữa công việc với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, sự thay đổi vóc dáng sau sinh ở mỗi phụ nữ là khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, sức khỏe và nhiều yếu tố cá nhân.

Kết hôn với doanh nhân hơn 10 tuổi, tận hưởng cuộc sống trong biệt thự sang trọng

Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới với doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo sau nhiều năm gắn bó. Ông xã nữ ca sĩ hơn cô 10 tuổi, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và khá kín tiếng trước truyền thông. Sau khi kết hôn, Minh Hằng vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp riêng, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cuộc sống của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm khi những hình ảnh về không gian sống sang trọng được chia sẻ. Căn biệt thự gắn với gia đình Minh Hằng tại TP.HCM từng gây chú ý bởi diện tích rộng, kiến trúc mang hơi hướng châu Âu và nội thất được đầu tư cầu kỳ.

Không chỉ có cuộc sống vật chất sung túc, Minh Hằng còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng và con trai. Từ khi làm mẹ, nữ ca sĩ dành nhiều sự quan tâm cho quá trình trưởng thành của bé Mỡ, đồng thời không giấu niềm vui khi được chứng kiến những thay đổi của con qua từng giai đoạn.

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và sức hút riêng trong làng giải trí. Từ hình ảnh “bé Heo” đáng yêu thuở mới nổi tiếng đến nữ nghệ sĩ trưởng thành, làm mẹ một con và có cuộc sống gia đình ổn định, cô tiếp tục được khán giả quan tâm bởi nhan sắc, phong cách thời trang và hành trình xây dựng sự nghiệp.