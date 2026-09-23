Mỹ nhân Việt 45kg, tuổi 27 'mình hạc xương mai', sở hữu nhan sắc như tạo bởi AI

Đỗ Hương Giang sinh năm 1999, từng giành ngôi vị Á quân The New Mentor 2023. Sau cuộc thi, cô tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu, xuất hiện tại nhiều sàn diễn và bộ ảnh thời trang. Sở hữu chiều cao 1,75 m cùng vóc dáng mảnh, Hương Giang tạo dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Hình ảnh cá tính trên các sàn diễn thời trang giúp nữ người mẫu nhận được sự chú ý. Trên mạng xã hội, cô thường gây ấn tượng bởi đôi tay, đôi chân nhỏ cùng vòng eo nổi bật. Một số video ghi lại cảnh Hương Giang catwalk từng thu hút hàng triệu lượt xem.

Ngoại hình khác biệt thậm chí khiến một bộ phận khán giả bất ngờ, cho rằng hình ảnh của cô giống sản phẩm được tạo bằng công nghệ AI.

Trước những thông tin trái chiều về cân nặng, Hương Giang từng chia sẻ con số thực tế là 45 kg và phủ nhận thông tin cho rằng cô chỉ nặng 35 kg. Người đẹp cho biết bản thân đọc cả những bình luận tích cực lẫn trái chiều liên quan đến ngoại hình.

Để duy trì vóc dáng, Hương Giang không đặt mục tiêu giảm cân bằng mọi giá. Cô từng có thời điểm xuống khoảng 42 kg do lịch trình công việc dày đặc, khiến việc ăn uống và nghỉ ngơi thiếu khoa học.

Sau đó, nữ người mẫu chú ý hơn đến phản ứng của cơ thể, đồng thời điều chỉnh sinh hoạt theo hướng đều đặn thay vì tiếp tục siết cân.

Trong chế độ ăn, Hương Giang không loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay những món yêu thích. Thực đơn cô từng chia sẻ gồm khoảng 35% đạm, 40% rau củ và trái cây, 15% tinh bột và 5% chất béo tốt như bơ sáp, dầu lạc.

Nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo, đồ chiên rán và thịt chế biến sẵn không thường xuyên xuất hiện trong khẩu phần hằng ngày.

Hiện tại, nữ người mẫu vẫn sử dụng tinh bột nhưng kiểm soát lượng cơm, khoảng 1-2 bát nhỏ mỗi ngày. Cô chia khẩu phần thành 5-6 bữa thay vì tập trung vào một vài bữa lớn. Rau luộc cũng thường xuyên xuất hiện trong thực đơn, bổ sung chất xơ cho bữa ăn.

Bên cạnh dinh dưỡng, Hương Giang duy trì lịch tập gym khoảng 4 buổi mỗi tuần và kết hợp thêm bơi lội, pickleball, yoga cùng một số môn thể thao khác. Việc tập luyện đa dạng giúp cô chủ động sắp xếp thời gian vận động theo lịch trình công việc.

Với đặc thù thường xuyên xuất hiện trước ống kính, ngoại hình là một phần quan trọng trong công việc của Hương Giang. Tuy nhiên, cô không chỉ quan tâm đến con số trên cân mà còn chú ý đến trạng thái cơ thể. Nữ người mẫu từng chia sẻ quan điểm lắng nghe cơ thể, duy trì nếp sinh hoạt phù hợp và giữ sự tỉnh táo trước những nhận xét về ngoại hình trên mạng xã hội.

Hương Giang cũng không áp dụng chế độ ăn quá cứng nhắc. Khi muốn thưởng thức món ăn yêu thích, cô vẫn cho phép bản thân sử dụng với lượng vừa phải. Cách này giúp việc ăn uống dễ duy trì trong sinh hoạt hằng ngày, thay vì phải kiêng khem tuyệt đối.

Lợi thế hình thể được Hương Giang phát huy qua cách lựa chọn trang phục. Cô thường ưu tiên những thiết kế ôm sát, có đường cắt tập trung vào phần eo hoặc tạo điểm nhấn ở vùng hông. Từ croptop phối quần jeans đến đầm dạ hội có đường khoét hông, các lựa chọn này giúp nữ người mẫu làm nổi bật đường nét cơ thể khi xuất hiện trước công chúng.

Phong cách thời trang của Hương Giang khá đa dạng, từ trang phục đời thường đến những thiết kế dành cho sân khấu và sự kiện. Điểm chung là cô lựa chọn phom dáng phù hợp với tỷ lệ cơ thể, qua đó tạo dấu ấn cá nhân.

Ở tuổi 27, Đỗ Hương Giang tiếp tục theo đuổi công việc người mẫu và tham gia nhiều hoạt động thời trang. Sau dấu ấn tại The New Mentor, cô duy trì hình ảnh cá tính, đồng thời phát huy thế mạnh hình thể trên sàn diễn cũng như trong phong cách thời trang thường ngày.