Mỹ nhân Vbiz lấy chồng thiếu gia, đám cưới tốn hàng chục tỷ đồng, sau 7 năm hôn nhân vẫn được yêu chiều như thuở mới cưới

Ngày 9/11, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đồng loạt chia sẻ loạt ảnh tình tứ nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Bộ ảnh được thực hiện trên đường phố Nhật Bản, ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi sau nhiều năm gắn bó. Trong ảnh, Đông Nhi diện váy trắng thanh lịch, kết hợp khăn voan ren đội đầu, gợi nhớ hình ảnh cô dâu trong ngày trọng đại. Ông Cao Thắng lựa chọn trang phục trẻ trung, đồng điệu với bà xã.

Đáng chú ý, dù đã trải qua hai lần sinh nở, Đông Nhi vẫn giữ được vóc dáng cân đối, gương mặt tươi tắn và phong cách thời trang cuốn hút. Những hình ảnh mới của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không ít khán giả nhận xét cô ngày càng nhuận sắc, toát lên vẻ hạnh phúc của người phụ nữ có cuộc sống gia đình viên mãn.

Nhân dịp đặc biệt, Ông Cao Thắng chia sẻ dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "7 Years since we said 'I Do'", có nghĩa là đã 7 năm kể từ ngày cả hai trao lời đồng ý trở thành vợ chồng. Dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình bền bỉ của cặp đôi.

Yêu nhau 10 năm mới cưới, tổ chức hôn lễ đình đám tại Phú Quốc

Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu hẹn hò từ năm 2009, khi cả hai còn hoạt động trong lĩnh vực ca hát. Thời điểm ấy, Đông Nhi là nữ ca sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích, trong khi Ông Cao Thắng cũng có lượng người hâm mộ riêng. Sau khi công khai chuyện tình cảm, họ trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của làng giải trí Việt.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Ông Cao Thắng còn là người hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của bạn gái. Khi Đông Nhi ngày càng phát triển con đường âm nhạc, anh dần rút khỏi hoạt động biểu diễn để tập trung vào công việc kinh doanh, quản lý và sản xuất. Sự lựa chọn này giúp nam ca sĩ có thêm thời gian hỗ trợ Đông Nhi thực hiện các dự án nghệ thuật.

Tháng 7/2019, sau 10 năm hẹn hò, Ông Cao Thắng cầu hôn Đông Nhi tại New York (Mỹ). Khoảnh khắc nữ ca sĩ khoe nhẫn kim cương và thông báo đồng ý kết hôn từng gây chú ý trên mạng xã hội, nhận được hàng loạt lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp.

Ngày 9/11/2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại Phú Quốc với sự tham dự của hơn 500 khách mời, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Để bạn bè và đồng nghiệp có thể tham dự, Đông Nhi và Ông Cao Thắng chuẩn bị phương tiện di chuyển bằng máy bay, bố trí nơi lưu trú tại khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng nhiều hoạt động dành cho khách mời.

Đám cưới được tổ chức trong khung cảnh biển trời lãng mạn, với không gian trang trí cầu kỳ và nhiều khoảnh khắc xúc động. Chi phí hôn lễ khi ấy được truyền thông ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng, khiến sự kiện trở thành một trong những đám cưới được quan tâm nhất showbiz Việt năm 2019.

Trong giây phút trao lời thề nguyện, Đông Nhi không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình 10 năm yêu nhau. Ông Cao Thắng cũng rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn người bạn đời đã dành thanh xuân đồng hành cùng anh. Những hình ảnh trong đám cưới sau đó được chia sẻ rộng rãi, trở thành kỷ niệm đáng nhớ đối với người hâm mộ cặp đôi.

Sau 7 năm kết hôn, Đông Nhi ngày càng nhuận sắc bên chồng và hai con gái

Sau khi kết hôn, Đông Nhi và Ông Cao Thắng lần lượt đón hai cô con gái. Tháng 10/2020, nữ ca sĩ sinh con đầu lòng Winnie, tên thật Ông Yên Nhi. Đến tháng 8/2024, gia đình tiếp tục chào đón bé Hannie, tên thật Ông Gia Hân.

Từ khi trở thành cha mẹ, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con. Trên mạng xã hội, gia đình bốn người xuất hiện trong những chuyến du lịch, hoạt động vui chơi hoặc các buổi sum họp ấm cúng. Ông Cao Thắng được nhiều khán giả yêu mến bởi hình ảnh người chồng, người cha tận tâm, luôn dành thời gian chăm sóc gia đình và hỗ trợ vợ trong công việc.

Về phía Đông Nhi, nữ ca sĩ chủ động điều chỉnh lịch trình nghệ thuật sau khi kết hôn để dành thêm thời gian cho tổ ấm. Tuy nhiên, cô không rời xa sân khấu mà vẫn duy trì hoạt động ca hát, tham gia các chương trình biểu diễn và thực hiện những sản phẩm âm nhạc mới.

Đầu năm 2023, Đông Nhi phát hành hai ca khúc Người Ôm Pháo Hoa và Những Tháng Năm Tươi Đẹp, đánh dấu cột mốc 15 năm hoạt động nghệ thuật. Sau đó, cô tiếp tục giới thiệu MV Ý Trời, kết hợp cùng rapper tlinh và nhóm sản xuất âm nhạc DTAP.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của Đông Nhi sau hai lần sinh con cũng thường xuyên trở thành chủ đề được quan tâm. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi sinh bé thứ hai, đồng thời thay đổi phong cách thời trang theo hướng đa dạng hơn. Cô không ngại thử sức với những thiết kế cá tính, quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch quen thuộc.

Trong bộ ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới vừa được công bố, Đông Nhi tiếp tục ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung. Chiếc váy trắng cùng khăn voan ren khiến nữ ca sĩ được nhiều người ví như cô dâu mới, dù đã trải qua 7 năm hôn nhân và có hai con gái.

Từ chuyện tình kéo dài một thập kỷ trước khi kết hôn đến cuộc sống gia đình hiện tại, Đông Nhi và Ông Cao Thắng vẫn duy trì hình ảnh cặp đôi gắn bó, đồng hành trong cả công việc lẫn đời sống. Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới không chỉ đánh dấu chặng đường 7 năm hôn nhân mà còn gợi lại hành trình 17 năm bên nhau của hai nghệ sĩ.