Mỹ nhân UFC đăng 'ảnh nóng' trong phòng ngủ khiến 1,1 triệu người 'bấn loạn'

Bức ảnh trong phòng ngủ gây sốt cõi mạng

Cựu ring girl (cô gái cầm biển) của UFC Brittney Palmer tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội, khi đăng tải bức ảnh selfie trước gương trong phòng ngủ, diện bộ nội y xuyên thấu đầy quyến rũ.

Bức ảnh mới nhất của Palmer khiến 1,1 triệu người theo dõi trên MXH "tan chảy" vì quá đẹp

Tối thứ Tư, Palmer chia sẻ bức ảnh lên Instagram, nơi cô có khoảng 1,1 triệu người theo dõi. Bộ nội y táo bạo tôn lên vóc dáng săn chắc của người mẫu người Mỹ.

Kèm theo bức ảnh, cô viết dòng chú thích: “Theo cách của tôi…”

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ. Một người viết: “Không thể tin nổi”.

Một người khác bình luận: “Tôi chẳng bao giờ chơi cờ vua, nhưng tôi biết 1 nữ hoàng khi nhìn thấy cô ấy..."

Những bình luận khác cũng tràn ngập lời khen như “Gầm gừ!”, “Quá xinh đẹp, Britney” và “Bạn thực sự vô cùng xinh đẹp”.

Palmer là cựu ring girl nổi tiếng của UFC

16 năm gắn bó với UFC trước khi giải nghệ

Bên cạnh công việc người mẫu, Brittney Palmer còn là họa sĩ và nhà sáng tạo nội dung. Cô từng gắn bó với UFC suốt 16 năm, trước khi chính thức chia tay tổ chức vào tháng 12/2023.

Sau khi nhận giải Ring Girl of the Year (Nữ ring girl của năm), Palmer bày tỏ sự biết ơn đối với UFC, tạp chí Fighters Only và những người hâm mộ đã bình chọn cho cô.

Cô chia sẻ:

“Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi thực sự vinh dự khi được nhận giải thưởng này.

Cảm ơn UFC, Fighters Only và tất cả người hâm mộ đã bình chọn cho tôi.

Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để thông báo điều này. Sau 16 năm gắn bó với UFC, tôi đã quyết định giải nghệ.

Sự kiện cuối tuần này sẽ là sự kiện cuối cùng của tôi. Tôi thực sự vô cùng biết ơn vì trải nghiệm không thể nào quên này.”

Dù đã rời UFC, Palmer vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội thông qua các hoạt động người mẫu, nghệ thuật và sáng tạo nội dung.