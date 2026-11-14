Mỹ nhân từng vướng tin hẹn hò G-Dragon tiết lộ chuyện tình cảm gây sốc

Theo MyDaily, ngày 13/11, chương trình giải trí Jeon Hyun Moo's Plan 4 của MBN và Channel S đã hé lộ đoạn giới thiệu tập tiếp theo với sự tham gia của hai cựu thành viên After School là Lee Joo Yeon và Raina.

Đáng chú ý, trong bữa ăn cùng các khách mời, MC Jeon Hyun Moo bất ngờ đề cập đến chuyện tình cảm của các thành viên After School ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nam MC đặt câu hỏi: "Nghe nói các thành viên After School đều từng được người khác chủ động theo đuổi, mỗi người một người phải không?".

Trước câu hỏi này, Lee Joo Yeon không ngần ngại chia sẻ: "Ở mỗi nhóm nhạc nam khác đều có ít nhất một người chủ động tiếp cận. Người ta thường nói với tôi rằng: 'Cậu ấy thích bạn đấy'".

Lee Joo Yeon không ngần ngại chia sẻ ở mỗi nhóm nhạc nam khác đều có ít nhất một người chủ động tiếp cận.

Lời thú nhận thẳng thắn của nữ diễn viên khiến những người có mặt tại trường quay không khỏi bất ngờ. Trong khi đó, Raina ngồi bên cạnh lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên và hài hước phủ nhận: "Tôi không biết gì đâu nhé".

Phản ứng của Raina khiến bầu không khí trở nên vui vẻ, đồng thời làm tăng sự tò mò về những câu chuyện tình cảm trong quá khứ của các thành viên After School.

Đây không phải lần đầu Lee Joo Yeon gây chú ý khi công khai nhắc đến chuyện yêu đương. Trước đó, ngày 2/11, nữ diễn viên đăng tải một video trên kênh YouTube cá nhân Lee Joo's Joo Yeon, trong đó giới thiệu ba chai nước hoa thuộc bộ sưu tập riêng.

Đáng chú ý, cô tiết lộ những chai nước hoa này là món quà được bạn trai cũ tặng trong thời gian cả hai còn hẹn hò. "Vì mọi chuyện đã kết thúc nên bây giờ tôi mới kể. Thực ra, đây là những chai nước hoa mà bạn trai cũ từng tặng tôi", Lee Joo Yeon chia sẻ.

Nữ diễn viên cho biết người yêu cũ hiểu rõ sở thích đặc biệt của cô dành cho nước hoa. Tuy nhiên, vì Lee Joo Yeon đã sử dụng gần như tất cả những dòng nước hoa phổ biến nên việc lựa chọn quà tặng không hề dễ dàng.

Trong một chuyến công tác đến Hong Kong, người này đã dành thời gian tìm kiếm những sản phẩm đặc biệt để tặng cô. "Đó là những chai nước hoa Italy mà hoàn toàn không thể tìm thấy ở Hàn Quốc. Mùi hương của chúng cũng thực sự rất độc đáo", nữ diễn viên nhớ lại.

Lee Joo Yeon từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ After School trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời tư của cô cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm, đặc biệt là những tin đồn tình cảm với G-Dragon - trưởng nhóm BIGBANG.

Lee Joo Yeon từng là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ After School.

Tuy nhiên, trong những chia sẻ mới nhất, Lee Joo Yeon không tiết lộ danh tính những nam thần tượng từng theo đuổi mình, cũng không xác nhận người bạn trai cũ tặng nước hoa là ai.