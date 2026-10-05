Mỹ nhân từng đóng MV Sơn Tùng M-TP, mặt mộc đẹp không tì vết, sống trong căn hộ gần 100m² view nhìn thẳng Landmark 81

Tuổi 32 vẫn trẻ trung, mặt mộc gây chú ý

Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt. Trước khi ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ, người đẹp từng hoạt động với vai trò người mẫu ảnh.

Năm 2015, cô được đông đảo khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong MV Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to và vẻ ngoài dịu dàng giúp Huỳnh Hồng Loan nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Sau đó, người đẹp tập trung cho diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình. Cô từng xuất hiện trong các bộ phim như Tiệm ăn dì ghẻ, Mẹ rơm, Lựa chọn số phận, Hành trình công lý...

Ở tuổi 32, Huỳnh Hồng Loan vẫn độc thân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn dành thời gian cho công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống riêng. Một trong những điểm khiến Huỳnh Hồng Loan thường xuyên nhận được sự quan tâm là vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với lớp trang điểm rất nhẹ hoặc để mặt mộc. Làn da sáng, đường nét thanh tú cùng vẻ ngoài tự nhiên giúp cô vẫn nổi bật khi không trang điểm cầu kỳ.

Khi xuất hiện tại sự kiện, Huỳnh Hồng Loan lại cho thấy hình ảnh khác biệt với váy áo chỉn chu, kiểu dáng tôn vóc dáng.

Để duy trì hình thể, nữ diễn viên chú trọng việc tập luyện và chăm sóc bản thân. Những hình ảnh đời thường cho thấy cô thường xuyên dành thời gian vận động, kết hợp chế độ sinh hoạt phù hợp.

Gu thời trang của Huỳnh Hồng Loan cũng khá đa dạng. Khi dự sự kiện, cô có thể chọn những thiết kế nữ tính, gợi cảm; còn trong những chuyến du lịch hay cuộc sống thường ngày, người đẹp ưu tiên trang phục trẻ trung, thoải mái.

Sống độc thân trong căn hộ gần 100m², nhìn về Landmark 81

Không chỉ nhan sắc, không gian sống của Huỳnh Hồng Loan cũng từng thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên sở hữu căn hộ nằm trên tầng cao của một khu chung cư tại TP.HCM. Không gian rộng gần 100m², được tiết lộ có giá trị khoảng 5,5 tỷ đồng, trong đó riêng phần nội thất được đầu tư hơn 1 tỷ đồng.

Căn hộ được thiết kế theo phong cách sang trọng pha nét tân cổ điển. Phòng khách và bếp được bố trí theo dạng không gian mở, tạo cảm giác rộng rãi và thuận tiện cho sinh hoạt.

Khu vực bếp sử dụng gam trắng kết hợp xanh rêu, hệ tủ lớn giúp tăng không gian lưu trữ. Bàn ăn được đặt cạnh mảng tường gương, vừa tạo điểm nhấn vừa khiến căn phòng có cảm giác thoáng hơn.

Căn hộ có 3 phòng, được nữ diễn viên bố trí thành 2 phòng ngủ và một phòng thay đồ. Đáng chú ý, từ ban công và cửa sổ lớn trong căn hộ có thể nhìn về phía Landmark 81. Huỳnh Hồng Loan còn biến ban công thành một góc thư giãn nhỏ với cây xanh, hoa và ghế ngồi.

Ngoài căn hộ riêng, nữ diễn viên cũng thường chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và sử dụng các món đồ thời trang đến từ nhiều thương hiệu cao cấp.

Dù vậy, Huỳnh Hồng Loan khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Ở tuổi 32, cô vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, dành thời gian cho công việc, chăm sóc bản thân và những sở thích cá nhân.

Từ cô gái từng được chú ý khi xuất hiện trong MV của Sơn Tùng M-TP, Huỳnh Hồng Loan hiện đã có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực diễn xuất. Sau hơn một thập kỷ được công chúng biết đến, nữ diễn viên vẫn duy trì vẻ ngoài trẻ trung và có cuộc sống ổn định ở tuổi 32.

Ảnh: FBNV