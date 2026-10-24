Mỹ nhân từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18, nay U40 vẫn đẹp quyến rũ, khoảnh khắc vào bếp cũng hút mắt

Mai Phương Thúy khoe nhan sắc tuổi 38 trong khoảnh khắc đời thường

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ở nhà. Người đẹp xuất hiện với diện mạo tươi tắn, phong cách nữ tính và không quên chia sẻ dòng trạng thái dí dỏm: "Vào bếp vẫn phải hóng hớt".

Dù chỉ là hình ảnh đời thường, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn thu hút sự chú ý. Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy được nhận xét giữ vẻ ngoài trẻ trung, đường nét gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin.

Thời gian gần đây, nàng hậu liên tục làm mới hình ảnh với nhiều phong cách khác nhau. Có lúc cô lựa chọn trang phục đơn giản, năng động, nhưng cũng không ngại thử nghiệm những thiết kế táo bạo để tôn lợi thế hình thể.

Trong một bộ ảnh khác được chia sẻ trên mạng xã hội, Mai Phương Thúy diện áo cổ yếm kết hợp trang phục ôm sát, tạo điểm nhấn bằng khăn lụa đội đầu. Cách phối đồ cá tính, gợi cảm giúp người đẹp trở thành tâm điểm chú ý.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí, Mai Phương Thúy vẫn duy trì sức hút nhờ những khoảnh khắc đời thường và phong cách thời trang đa dạng.

Cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2006 sau 20 năm đăng quang

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi. Cùng năm, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt vào top 17 chung cuộc.

Thời điểm đăng quang, Mai Phương Thúy cũng gây ấn tượng với thành tích học tập. Cô từng trúng tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội và nhận học bổng toàn phần tại Đại học RMIT Việt Nam.

Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải trí, người đẹp dần giảm tần suất xuất hiện trước công chúng để dành thời gian cho kinh doanh và đầu tư.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Tee & Tea của siêu mẫu Minh Triệu, Mai Phương Thúy từng chia sẻ rằng cô không thực sự đam mê công việc trình diễn hay đứng trước máy quay. Vì vậy, sau tuổi 25, cô quyết định tìm kiếm hướng đi phù hợp hơn với sở thích và thế mạnh của bản thân.

Hiện tại, Hoa hậu Việt Nam 2006 dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực đầu tư và hoạch định chiến lược. Bên cạnh công việc, cô còn yêu thích các hoạt động thể thao, đặc biệt là tennis.

Sau hai thập kỷ kể từ khi giành vương miện, Mai Phương Thúy vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm của công chúng. Những hình ảnh mới ở tuổi 38 cho thấy người đẹp tiếp tục theo đuổi phong cách riêng, đồng thời tận hưởng cuộc sống theo lựa chọn của bản thân.

Ảnh: FBNV