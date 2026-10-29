Mỹ nhân triệu người mê đẹp như tạc tượng trên thảm đỏ

Mỹ nhân sinh năm 1998 Elle Fanning trở thành tâm điểm chú ý trong sự kiện công chiếu phim Sunrise on the Reaping với phong cách Balletcore kết hợp giữa chân váy xòe và phụ kiện đội đầu ấn tượng.

Elle Fanning trên thảm đỏ "Sunrise on the Reaping".

Ngay khi Lionsgate xác nhận chuyển thể phần tiền truyện của Hunger Games mang tên Sunrise on the Reaping thành phim, người hâm mộ loạt truyện đã bắt đầu vận động chiến dịch ủng hộ Elle Fanning vào vai Effie - nhân vật từng do Elizabeth Banks đảm nhận trong các phần phim trước.

Đáp lại tình cảm của fan, Elle Fanning quyết định mặc trang phục theo tạo hình nhân vật trong chuyến quảng bá phim. Tối 28/10, cô xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim tại Anh trong một chiếc đầm mang phong cách avant-garde khiến cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu thời trang phải tán thưởng.

Elle Fanning cùng stylist riêng đã dốc toàn lực cho buổi chiếu chính thức đầu tiên của Sunrise on the Reaping. Bắt trọn gu thời trang xa hoa của Effie, nữ diễn viên chọn một thiết kế kết hợp phụ kiện cài đầu màu hồng vô cùng nổi bật từ bộ sưu tập cao cấp mùa thu 2026 của nhà mốt Robert Wun rất được yêu thích trên sàn diễn thời trang.

Chiếc đầm được giới thiệu trên sàn diễn thời trang trước đó.

Thiết kế có phần corset xòe phía dưới chiếc áo định hình độc đáo bất chấp trọng lực. Phần thân áo xếp nhún nhường chỗ cho chiếc váy tutu nhiều tầng mang sắc hồng của những đôi giày múa ballet. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Elle Fanning chọn đôi giày cao gót mũi nhọn bằng vải tulle của thương hiệu Aquazzura, vòng cổ choker đính kim cương. Điểm nhấn đắt giá nhất của toàn bộ trang phục là một bức tượng vũ công ballet đang xoay tròn ngay trên đỉnh mũ đội đầu.

Trong 4 phần phim đầu tiên, nhân vật Effie Trinket của Elizabeth Banks vốn có niềm yêu thích đặc biệt với những chiếc mũ và phụ kiện cài đầu tạo điểm nhấn. Đây là lý do Elle Fanning bị thu hút bởi bộ sưu tập cao cấp của Robert Wun - nơi trình diễn hàng loạt mẫu mũ độc lạ.

Elle Fanning sinh năm 1998, nổi tiếng lúc 3 tuổi khi góp mặt trong phim Tôi là Sam (2001) khi đóng phiên bản hồi nhỏ của chị gái Dakota Fanning. Elle Fanning đã góp mặt trong hàng loạt dự án phim như: The Door in the Floor (2004), Dị nhân Benjamin (2008), Quái vật vũ trụ (2011), Tiên hắc ám (2014), Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc (2025). Năm 2026 cô giành 1 đề cử Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Căn nhà ký ức.

Elle Fanning trên thảm đỏ "Sunrise on the Reaping":

Ảnh: WireImage

Video: Etalk