'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Phim điện ảnh “Ngày con còn mẹ” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng sau 2 năm. Phim đang dẫn đầu phòng vé Việt với doanh thu hơn 21 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu (theo Box Office Vietnam).

Thuộc thể loại tâm lý gia đình, phim tiếp tục lấy nhiều nước mắt từ khán giả qua phần thể hiện của cặp đôi nữ chính Phương Anh Đào - Hồng Đào. Đây cũng là dự án tái hợp của cả hai sau thành công của Mai (2023).

Trong phim, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô gái lớn lên trong sự thờ ơ của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào). Trong nhiều phân cảnh tâm lý, Phương Anh Đào được đánh gía thể hiện trọn vẹn, lấy được cảm xúc của khán giả.

Nhiều khán giả cho rằng phim còn hạn chế về kịch bản, tuy nhiên diễn xuất của Phương Anh Đào cũng phần nào gỡ lại điều này. Song cũng có ý kiến cho rằng mỹ nhân sinh năm 1992 vẫn còn khá an toàn, chưa đem đến bất ngờ trong vai diễn mới.

Nữ diễn viên từng tâm sự cô không bao giờ cảm thấy hài lòng với mọi vai diễn của mình và luôn muốn tốt hơn. Theo Phương Anh Đào, đó là yếu tố cần để phát triển sự nghiệp dài hạn. “Những gì chưa tốt, bản thân luôn đau đáu, để tìm cách thay đổi, hoàn thiện nhất có thể ở dự án tiếp theo”, Phương Anh Đào từng tâm sự.

Thời điểm hiện tại, Phương Anh Đào đang là nữ diễn viên được đánh giá cao tại phòng vé Việt. Cô trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón.

Dịp Tết 2026, Phương Anh Đào cũng có vai diễn chính trong phim điện ảnh “Báu vật trời cho” đóng cùng Tuấn Trần. Nhờ sức hút của cặp đôi, phim thu về tổng doanh thu hơn 103 tỷ đồng.

Trước đó, Phương Anh Đào bắt đầu được biết đến từ phim độc lập “Nhắm mắt thấy mùa hè” (2018). Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh nhưng không tạo được dấu ấn.

Vai chính trong phim “Mai” của đạo diễn Trấn Thành giúp nữ diễn viên nổi bật. Thành công của phim giúp Phương Anh Đảo trở thành “mỹ nhân trăm tỷ”, được khán giả và giới chuyên môn công nhận thực lực.

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào có sự nghiệp thành công sau nhiều năm làm nghề, chứng minh được sức hút đến từ cả ngoại hình lẫn năng lực diễn xuất.

Ngoài đóng phim, Phương Anh Đào cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng chọn lựa. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp nữ tính, sắc sảo nhưng vẫn có nét dịu dàng, phù hợp với nhiều hình tượng.

Năm 2024, Phương Anh Đào được đề cử tại hạng mục “Mỹ nhân của năm”, một dấu mốc cho thấy sức hút về ngoại hình của cô.

Về đời tư, Phương Anh Đào khá kín tiếng. Thời gian qua, cô và diễn viên Tuấn Trần nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò. Cặp sao không xác nhận nhưng thường thoải mái tương tác trên mạng xã hội.