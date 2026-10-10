Mỹ nhân The Face dựng gánh bánh canh tại biệt thự view Landmark 81, hé lộ góc sống đắt giá

Không chỉ gây ấn tượng với cuộc sống xa hoa, Ngọc Loan còn thu hút sự chú ý khi thường xuyên chia sẻ những video nấu ăn, trang trí nhà cửa được đầu tư công phu.

Mới đây, người đẹp The Face Vietnam khiến dân mạng thích thú khi tái hiện một gánh bánh canh đậm chất miền Tây ngay trong căn biệt thự sang trọng của mình.

Trong video vừa đăng tải, Ngọc Loan trổ tài làm bánh canh dừa sáp, món ăn đang được quan tâm trên mạng xã hội. Để tăng tính chân thực, cô chuẩn bị cả gánh tre, mẹt lót lá chuối cùng nhiều vật dụng mang phong cách dân dã.

Những viên bánh nhiều màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, nguyên liệu chia thành từng phần riêng biệt, tạo nên một quầy hàng thu nhỏ bắt mắt. Từ khâu sơ chế đến chế biến và trình bày thành phẩm, người đẹp đều tự tay thực hiện.

Xuất hiện trong bộ áo bà ba màu xanh, Ngọc Loan mang đến hình ảnh gần gũi, khác với phong cách sang trọng thường thấy. Không gian xung quanh được phủ xanh bởi cây cối, kết hợp cách bài trí mộc mạc, tạo cảm giác như một gánh hàng miền Tây giữa lòng đô thị.

Điểm khiến video nhận được sự quan tâm nằm ở sự tương phản giữa món ăn bình dị và không gian sống đẳng cấp của nữ người đẹp. Căn biệt thự của Ngọc Loan vốn nổi bật với tầm nhìn hướng ra Landmark 81, nhưng trong loạt nội dung nấu ăn, cô lại khéo léo tái hiện nét dân dã của những hàng quán miền Tây.

Đây không phải lần đầu Ngọc Loan đầu tư cho các video đời thường tại nhà. Cô thường xuyên chia sẻ những hoạt động như nấu ăn, làm bánh, cắm hoa và trang trí không gian sống. Các công đoạn được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ lựa chọn nguyên liệu đến sắp xếp thành phẩm, giúp những sinh hoạt quen thuộc trở nên hấp dẫn khi lên hình.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Ngọc Loan còn được chú ý bởi phong cách sống sang trọng và sở thích tự tay chăm chút nhà cửa. Những video vào bếp cũng góp phần mang đến hình ảnh đời thường, gần gũi hơn của người đẹp với khán giả.

Ngọc Loan được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình The Face Vietnam 2016 trong đội của huấn luyện viên Phạm Hương. Với gương mặt sắc nét, vóc dáng quyến rũ và phong thái tự tin, cô là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý ở mùa giải năm đó.

Sau chương trình, người đẹp dần hạn chế hoạt động trong showbiz và lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Dù vậy, cô vẫn thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội thông qua những hình ảnh về các chuyến du lịch nước ngoài, hàng hiệu đắt đỏ và trang sức kim cương giá trị.

Đời tư của Ngọc Loan cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận. Cuối năm 2016, cô vướng tin đồn tình cảm với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Một số chi tiết về bàn tay, đồng hồ và phụ kiện được cư dân mạng đưa ra để suy đoán về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng xác nhận thông tin này.

Trong những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cô tham gia các hoạt động đối ngoại, sự kiện doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu.

Từ những hoạt động kinh doanh đến các video nấu ăn tại nhà, Ngọc Loan tiếp tục thu hút sự chú ý với hình ảnh một người đẹp có cuộc sống sung túc nhưng vẫn dành thời gian cho những sở thích đời thường.