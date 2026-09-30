'Mỹ nhân thảm đỏ' cầu cứu vì bị trộm đồ

Theo tờ Line Today, Vạn Thiên Huệ mới đây gặp sự cố khi đến Paris (Pháp) tham dự show diễn của L’Oréal Paris. Khi ê-kíp đang quay chụp gần tháp Eiffel, chiếc máy ảnh bị đánh cắp, trong khi toàn bộ dữ liệu hình ảnh trong ngày chưa được sao lưu.

Vạn Thiên Huệ sau đó đăng tải video kể lại toàn bộ sự việc, cầu cứu trên mạng xã hội. Cô cho biết thời điểm đó nhiếp ảnh gia đặt tạm máy ảnh lên một chiếc ghế dài để quay video. Bất ngờ, một người bản địa tiến đến nhờ ê-kíp chụp ảnh giúp. Nhóm của cô bị đối phương phân tán sự chú ý, đến khi nhận ra chuyện bất thường thì chiếc máy ảnh đã bị lấy mất.

Vạn Thiên Huệ cầu cứu vì mất đồ. Ảnh: Line Today.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây. Vạn Thiên Huệ cho biết cô rất sốc khi gặp sự cố trên đường phố Paris, đặc biệt chiếc máy ảnh chứa toàn bộ dữ liệu hình ảnh quan trọng phục vụ hoạt động của thương hiệu.

Diễn viên cho biết riêng chiếc thẻ nhớ bị mất đã có giá trị hơn 10.000 NDT. Sau vụ việc, ê-kíp cũng tìm kiếm quanh khu vực, hy vọng kẻ trộm lấy máy ảnh rồi vứt lại thẻ nhớ. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm cuối cùng vẫn là công cốc.

Vạn Thiên Huệ cho biết hiện tại ưu tiên tìm lại chiếc thẻ nhớ mà không cần chiếc máy ảnh. Ê-kíp của người đẹp cũng đã tìm cách báo cảnh sát và liên hệ với đại sứ quán. Tuy nhiên, khu vực xảy ra vụ việc được cho là thiếu camera giám sát có thể trích xuất, trong khi thời gian xảy ra vụ mất trộm quá ngắn nên việc truy tìm thủ phạm dự kiến gặp nhiều khó khăn.

Vạn Thiên Huệ sinh năm 1993 tại Giang Tô, Trung Quốc, từng tốt nghiệp khoa Diễn xuất của Học viện Hý kịch Trung ương. Sau khi ra trường, mỹ nhân từng tham gia các vở kịch sân khấu song không để lại nhiều dấn ấn.

Những năm gần đây, cô chuyển sang làm KOL, tham gia nhiều phiên livestream bán hàng trong lĩnh vực làm đẹp. Nhờ ngoại hình ấn tượng, Vạn Thiên Huệ thu hút lượng người xem lớn, được mời tham gia một số chiến dịch hợp tác với các nhãn hàng thời trang trong và ngoài nước. Dù không phải minh tinh hàng đầu, cô vẫn gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ của các LHP quốc tế, được nhiều người gọi là "mỹ nhân thảm đỏ".