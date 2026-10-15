Mỹ nhân Thái Bình sinh năm 2000 sở hữu 3 vòng 83-61-92cm, diện đồ bơi khoe da trắng nõn như 'bông bưởi'

Á hậu quê Thái Bình khoe vóc dáng quyến rũ trong loạt ảnh biển

Mới đây, Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng bên bờ biển. Người đẹp lựa chọn bộ đồ bơi một mảnh tông màu pastel nhẹ nhàng, thiết kế ôm sát giúp tôn lên vóc dáng thon gọn và những đường cong nữ tính.

Không cần trang phục cắt xẻ táo bạo hay phụ kiện cầu kỳ, Phương Thanh vẫn nổi bật nhờ làn da trắng mịn, mái tóc đen dài cùng nụ cười rạng rỡ. Trong những khung hình chụp giữa khung cảnh biển và ghềnh đá, nàng hậu thoải mái tạo dáng, thể hiện vẻ đẹp trẻ trung, tự nhiên.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Không ít người dành sự chú ý cho làn da trắng sáng cùng vóc dáng cân đối của Á hậu sinh năm 2000.

Đỗ Thị Phương Thanh sinh năm 2000, quê Thái Bình, sở hữu chiều cao 1,74m cùng số đo ba vòng 83-61-92cm. Cô từng lọt Top 10 Miss World Vietnam 2023 và giành giải Người đẹp có làn da đẹp nhất.

Năm 2024, Phương Thanh tiếp tục ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Sau cuộc thi, cô duy trì hình ảnh nữ tính, thanh lịch nhưng cũng không ngại thử sức với những phong cách thời trang hiện đại, quyến rũ.

Để giữ gìn vóc dáng, Phương Thanh duy trì thói quen tập gym khoảng 3-4 buổi mỗi tuần. Người đẹp cho biết bản thân không theo đuổi chế độ ăn uống quá khắt khe mà lựa chọn thực phẩm linh hoạt theo nhu cầu.

Cô cũng ưu tiên các món ăn từ rau củ, ngũ cốc và thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Khi căng thẳng, nàng hậu thừa nhận đôi khi vẫn ăn đồ ngọt, mì tôm hoặc các món xiên nướng yêu thích.

Về chăm sóc da, Phương Thanh hướng tới quy trình đơn giản, dành thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên đắp mặt nạ. Với cô, việc cân bằng giữa công việc, sinh hoạt và chăm sóc bản thân quan trọng hơn những phương pháp làm đẹp quá cầu kỳ.

Tuổi 26 đang học thạc sĩ, đam mê diễn xuất và âm nhạc

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, Phương Thanh còn được chú ý bởi định hướng học tập và phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Người đẹp tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình đại học, cô tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Sân khấu tại chính ngôi trường này.

Bên cạnh việc học, Á hậu còn đảm nhiệm vai trò trợ giảng tại Khoa Sân khấu, đồng thời tham gia các hoạt động nghệ thuật và sự kiện cộng đồng.

Phương Thanh có niềm yêu thích với nhiều bộ môn như hội họa, piano, violin và đọc sách. Khi có thời gian rảnh, cô thường dành một đến hai ngày ở nhà để nghỉ ngơi, dọn dẹp, cắm hoa hoặc đi dạo.

Theo người đẹp, nghệ thuật là lĩnh vực cô muốn gắn bó lâu dài. Việc tiếp tục học cao học cũng nằm trong kế hoạch trau dồi kiến thức, kỹ năng để phát triển sự nghiệp một cách nghiêm túc.

Chia sẻ về mục tiêu trong những năm tới, Phương Thanh bày tỏ mong muốn trở thành nghệ sĩ đa năng, có dấu ấn riêng trong lĩnh vực nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Cô không muốn công chúng chỉ nhớ đến mình qua danh hiệu Á hậu mà còn qua những đóng góp và nỗ lực trong công việc.

Ở tuổi 26, Đỗ Thị Phương Thanh đang từng bước xây dựng hình ảnh người đẹp kết hợp giữa nhan sắc, tri thức và đam mê nghệ thuật. Những hình ảnh đời thường của cô cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.

Ảnh: FBNV