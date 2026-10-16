'Mỹ nhân' sở hữu chiều cao 1,77m cùng vẻ đẹp gợi cảm, 'bắn' tiếng Anh lưu loát đi thi 'Miss Charm Vietnam 2026'

Năm 18 tuổi, Trà My sang Melbourne (Australia), theo học ngành Truyền thông tại trường ĐH RMIT. Quãng thời gian học tập ở nước ngoài giúp cô tiếp xúc với môi trường đa văn hóa và nhìn nhận rõ hơn về bản sắc cá nhân.

“Tôi từng nghĩ, để hội nhập, mình cần học cách trở nên giống họ. Nhưng những trải nghiệm đã giúp tôi hiểu rằng, điều khiến mình khác biệt và được nhớ đến chính là cội nguồn Việt Nam”, người đẹp chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Trà My làm việc trong lĩnh vực quản lý nhãn hàng, đối tác chiến lược và dịch vụ cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia. Hiện tại, cô theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại trường ĐH Edgewood (Mỹ).

Năm 2025, Trà My vào chung kết The TVFace, giành hai giải "Gương mặt Quảng bá" và "Iconic first look". Cô còn làm MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp và sự kiện ngoại giao.

Đến với Miss Charm Vietnam 2026, Trà My muốn chia sẻ kiến thức, tạo cơ hội và kết nối phụ nữ với các cộng đồng hỗ trợ phát triển kỹ năng, tư duy lãnh đạo. Theo cô, trao quyền không chỉ là khuyến khích phụ nữ thành công, mà còn tạo điều kiện để họ chủ động lựa chọn con đường của mình.

Với chủ đề “Beauty born from culture”, Miss Charm Vietnam 2026 hướng đến những đại diện có tri thức, bản lĩnh và hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, dự án cộng đồng và những phần thi phụ như Charm heritage, Charm fashion, Charm community. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tối 22/10, tại Đồng Nai. Người đăng quang sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2026.