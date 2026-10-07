Mỹ nhân SN 1991 từng đi làm thêm kiếm tiền, 21 tuổi đăng quang Hoa hậu, nay sống trong penthouse hơn 300m² cùng chồng Tổng giám đốc

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ lại những hình ảnh trong ngày cưới nhân dịp kỷ niệm 9 năm kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Sau gần một thập kỷ về chung nhà, cặp đôi hiện có ba con và vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng.

Đặng Thu Thảo SN 1991 tại Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Trước khi bước chân vào các cuộc thi nhan sắc, cô từng trải qua quãng thời gian không mấy dư dả. Khi lên Cần Thơ học, người đẹp phải tự kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học và sinh hoạt, từng làm công việc liên quan đến pha chế, bán đồ uống.

Năm 2012 trở thành bước ngoặt lớn đối với cô gái 21 tuổi. Đặng Thu Thảo trước tiên giành ngôi vị cao nhất tại Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, sau đó tiếp tục tham dự Hoa hậu Việt Nam 2012 và đăng quang Hoa hậu.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú giúp Thu Thảo nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Sau đăng quang, cô được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “thần tiên tỷ tỷ”. Tuy nhiên, thay vì xuất hiện dày đặc trong làng giải trí, người đẹp lựa chọn hoạt động khá kín tiếng, chỉ tham gia một số sự kiện, quảng cáo và hoạt động phù hợp.

9 năm bên chồng Tổng giám đốc, có 3 con

Đặng Thu Thảo sau đó hẹn hò doanh nhân Nguyễn Trung Tín. Anh sinh năm 1987, hơn nàng hậu 4 tuổi và giữ vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, khách sạn và đầu tư.

Tháng 10/2017, Đặng Thu Thảo và Nguyễn Trung Tín tổ chức đám cưới sau thời gian tìm hiểu. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Việt Nam 2012 càng ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành phần lớn thời gian cho gia đình.

Hai vợ chồng lần lượt đón con gái đầu lòng, con trai thứ hai và sau đó có thêm thành viên thứ ba. Hiện ở tuổi 35, Thu Thảo là mẹ của ba con.

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày cưới, nàng hậu đăng tải những hình ảnh từ hôn lễ năm 2017. Sau gần một thập kỷ, cô vẫn giữ phong cách kín đáo quen thuộc, hiếm khi chia sẻ quá nhiều về đời tư hay công việc của chồng.

Trên mạng xã hội, những hình ảnh Thu Thảo đăng tải chủ yếu là các khoảnh khắc bên gia đình, con cái hoặc những chuyến đi. Cô cũng không còn hoạt động showbiz thường xuyên như nhiều người đẹp khác.

Sống trong penthouse hơn 300 m² giữa trung tâm TP.HCM

Tổ ấm hiện tại của gia đình Đặng Thu Thảo là một căn penthouse rộng hơn 300 m² tại khu vực trung tâm TP.HCM. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng nhiều gam màu sáng và những khoảng mở rộng rãi.

Điểm đáng chú ý của căn penthouse là khu sân vườn riêng với nhiều cây xanh. Dù nằm giữa đô thị, không gian này tạo cảm giác thoáng đãng, đồng thời trở thành nơi các thành viên trong gia đình có thể nghỉ ngơi và dành thời gian bên nhau.

Nội thất trong nhà thiên về sự tối giản và trang nhã thay vì sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy căn hộ có tầm nhìn rộng ra thành phố, các khu vực sinh hoạt được bố trí thoáng và tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Dù có cuộc sống sung túc sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo hiếm khi lấy hàng hiệu hay tài sản làm nội dung chính trên trang cá nhân. Những năm gần đây, hình ảnh của cô gắn nhiều hơn với vai trò người vợ, người mẹ.

Từ cô gái sinh ra trong gia đình làm nông ở Bạc Liêu, từng đi làm thêm để có tiền trang trải khi đi học, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 21. Hơn một thập kỷ sau, cô lựa chọn rời xa phần lớn ánh hào quang showbiz, tận hưởng cuộc sống bên chồng và ba con trong căn penthouse hơn 300 m² giữa TP.HCM.

Ảnh: FBNV